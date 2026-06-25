Lịch âm hôm nay ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính: Có may mắn?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 174. Theo lịch âm hôm nay 25.6 là ngày 11 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 25.6 là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 25.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 24.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế thuyền viên (Day of the Seafarer).

Theo Timeanddate.com, ngày này do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) khởi xướng và được Liên Hiệp Quốc công nhận. Ngày Quốc tế thuyền viên nhằm ghi nhận rằng hầu hết mọi thứ chúng ta sử dụng trong cuộc sống hằng ngày đều bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vận tải đường biển.

Mục đích của ngày này là để bày tỏ lòng biết ơn đối với những thủy thủ vì những đóng góp của họ cho nền kinh tế thế giới và xã hội dân sự và vì những rủi ro cũng như những tổn thất cá nhân mà họ phải gánh chịu trong khi làm việc.

Hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế thuyền viên (Day of the Seafarer) ẢNH: CAO AN BIÊN

25.6 cũng là ngày ngày Bạch biến Thế giới (World Vitiligo Day) theo chuyên trang nationaldaycalendar.com. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về bệnh bạch biến và hỗ trợ những người đang sống chung với tình trạng này.

Bệnh bạch biến là một bệnh gây mất các tế bào sắc tố gọi là tế bào hắc tố. Có đến 1% dân số thế giới mắc bệnh bạch biến. Mặc dù ảnh hưởng đến tất cả các giới tính và chủng tộc, nhưng bệnh này dễ nhận thấy hơn ở những người có làn da sẫm màu. Bạch biến thường xuất hiện ở những người trong độ tuổi từ 20 - 30.