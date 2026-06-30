Hôm nay 30.6 ngày cuối cùng tháng 6, vì sao nhiều người rủ nhau nhìn lên trời?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, ngày cuối cùng của tháng 6, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 179. Theo lịch âm hôm nay 30.6 là ngày 16 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt vừa trải qua ngày rằm tháng 5, ngày được nhiều người Việt quan tâm.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6.2026, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 30.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 30.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày cuối cùng của tháng 6 dương lịch. Người Việt sắp đón tháng 7 với nhiều điều mới mẻ.

Trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế tiểu hành tinh (International Asteroid Day), theo Timeanddae.com. Ngày này được Liên Hiệp Quốc công nhận nhằm nâng cao nhận thức về các tiểu hành tinh và nguy cơ va chạm với trái đất.

Ngày 30.6 là ngày kỷ niệm vụ nổ Tunguska, hay còn gọi là sự kiện Tunguska. Vào ngày đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên bầu trời phía trên sông Podkamennaya Tunguska ở Siberia, Nga. Vụ va chạm gây thiệt hại khoảng 2.000 km2 rừng trong khu vực, quật đổ khoảng 80 triệu cây xanh.

Khu vực này dân cư thưa thớt và không có báo cáo chính thức nào về thương vong. Người ta cho rằng một tiểu hành tinh hoặc sao chổi là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Sự kiện Tunguska được coi là vụ va chạm tiểu hành tinh lớn nhất trên trái đất trong lịch sử được ghi nhận.

Hôm nay là ngày Quốc tế tiểu hành tinh (International Asteroid Day) ẢNH: THANH TÙNG

Ở Mỹ, hôm nay 30.6 cũng là ngày quan sát sao băng, một ngày lễ vui vẻ. Timeanddate.com cho biết đây là ngày để ngước nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng kỳ quan của màn pháo hoa vũ trụ tuyệt đẹp, những vệt sao băng.

Sao băng là những hạt vật chất trong không gian, còn gọi là thiên thạch, bốc cháy và phát ra ánh sáng chói lóa khi chúng đi vào khí quyển trái đất. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy sao băng bằng mắt thường trong bóng tối, nhưng thiên thạch vẫn liên tục đi vào khí quyển trái đất.