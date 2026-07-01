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Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
Hôm nay (1.7), vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hồi 1 giờ ngày 1.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ bắc và 117,5 - 118,5 độ kinh đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hôm nay, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông - Ảnh 1.

Hôm nay, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

NGUỒN: VNDMS

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Trong ngày và đêm 1.7, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao trên 2m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão số 1, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

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