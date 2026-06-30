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Kinh tế Kinh tế xanh

Nơi nào ở TP.HCM và Nam bộ có khả năng mưa lớn trong 2 ngày tới?

Chí Nhân
Chí Nhân
Gió mùa tây nam gia tăng cường độ, gây mưa lớn diện rộng nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ trong chiều tối nay và những ngày đầu tháng 7.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ trưa hôm qua đến chiều nay, khu vực TP.HCM đã xuất hiện mưa vừa, cục bộ có mưa lớn, cụ thể tại trạm An Phú là 77,2mm, Bến Cát 55,8mm, Thủ Dầu Một 43,4mm, Hóc Môn 36mm, Phạm Văn Cội 34,6mm...

Nơi nào ở TP.HCM và Nam bộ có khả năng mưa lớn trong 2 ngày tới?- Ảnh 1.
Nơi nào ở TP.HCM và Nam bộ có khả năng mưa lớn trong 2 ngày tới?- Ảnh 2.

Dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới ở Nam bộ và TP.HCM

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa giông rải rác có nơi có mưa vừa đến mưa lớn; tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 100mm

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục qua Trung bộ và khu vực giữa Biển Đông hoạt động mạnh. Sự xuất hiện của dải hội tụ này khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh, gây mưa diện rộng cho TP.HCM và cả khu vực Nam bộ. Từ khoảng ngày 2.7, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc. Trên dải hội tụ nhiệt đới này, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trong những ngày tới.

Nơi nào ở TP.HCM và Nam bộ có khả năng mưa lớn trong 2 ngày tới?- Ảnh 3.

Có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới

NGUỒN: VNDMS

Ở TP.HCM, những nơi có khả năng mưa lớn với tổng lượng mưa trên 100mm trong 2 ngày tới là Hóc Môn, Củ Chi, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Vũng Tàu và Côn Đảo.

Đối với khu vực Nam bộ, Lâm Đồng và Cà Mau là những nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn với tổng lượng mưa từ 100 - 150mm.

Cảnh báo, trong mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện nay trên khu vực bắc vịnh Bắc bộ, giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 1,5m.

Ngày và đêm 1.7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3m.


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