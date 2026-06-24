Hôm nay ngày 24.6 là ngày gì cần lưu ý mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 173. Theo lịch âm hôm nay 24.6 là ngày 10 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 24.6 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 24.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 24.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên vào ngày này trong lịch sử diễn ra sự kiện đặc biệt, khi ngày 24.6.1954 đánh dấu chiến thắng Đắk Pơ.

Vào ngày này, quân đội Việt Nam tiêu diệt toàn bộ Binh đoàn cơ động 100 quân viễn chinh Pháp, đánh dấu mốc son chói lọi trong 9 năm kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta.

Trận Đắk Pơ là trận phục kích của bộ đội chủ lực Liên khu 5 đánh quân Pháp rút chạy trên quốc lộ 19, từ An Khê về Pleiku. Đây là trận đánh lớn cuối cùng trong kháng chiến chống Pháp và cũng là chiến thắng lớn nhất của ta trên chiến trường Liên khu 5. Trận đánh do Trung đoàn 96 (Liên khu 5) tiến hành.

Trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày bơi lội, một ngày lễ vui vẻ ở Mỹ. Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh môn thể thao bơi lội và khuyến khích mọi người tham gia bơi lội để rèn luyện sức khỏe.

Các nhà sử học và khảo cổ học đã tìm thấy những bức tranh hang động và chữ viết mô tả bơi lội là một hoạt động phổ biến và thú vị.

Hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày bơi lội, một ngày lễ vui vẻ ở Mỹ ẢNH: PHAN DIỆP

Bơi lội nổi lên như một môn thể thao cạnh tranh ở Anh vào thế kỷ 19, mặc dù có bằng chứng lịch sử cho thấy người Nhật cổ đại mới là người phát minh ra môn thể thao này. Ngày nay, bơi lội là một trong những môn thể thao Olympic phổ biến nhất trên thế giới và bao gồm 4 kiểu bơi gồm bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm và bơi ếch.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bơi lội mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vì người bơi sử dụng tất cả các nhóm cơ khi bơi, hoạt động này được coi là một bài tập toàn diện tuyệt vời.

Không chỉ đốt cháy một lượng calo đáng kể, bơi lội còn giúp tăng cường hoạt động tim mạch và xây dựng sức mạnh cơ bắp. Ngoài ra, bơi lội có thể giảm căng thẳng và giúp mọi người thư giãn. Ở trẻ nhỏ, bơi lội có thể giúp cải thiện tư thế, tăng cường khả năng phối hợp và sự linh hoạt, đồng thời hỗ trợ phát triển vận động.