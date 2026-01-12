Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 1 tuần áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'
Video Đời sống

Hơn 1 tuần áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'

Nguyễn Thúy An
Nguyễn Thúy An
12/01/2026 18:12 GMT+7

Sau những ngày đầu triển khai thuế tự khai, không ít hộ kinh doanh thừa nhận vẫn loay hoay với cách tính chi phí, kê khai doanh thu và sử dụng phần mềm, trong khi nỗi lo lớn nhất là 'làm sai vì không nắm rõ quy trình'.

Hơn 10 ngày kể từ ngày các quy định mới về thuế dành cho hộ kinh doanh có hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn loay hoay.

Hơn 1 tuần áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'- Ảnh 1.

Bước sang năm 2026, nhiều hộ kinh doanh vẫn bối rối trong việc kê khai do buôn bán nhỏ lẻ, hạn chế về công nghệ và khó ghi chép đầy đủ các giao dịch có giá trị nhỏ.

NGUYỄN THUÝ AN

Cụ thể, từ ngày 1.1.2026, hộ kinh doanh chấm dứt việc nộp thuế theo phương pháp khoán và chuyển sang tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế trên cơ sở doanh thu thực tế. Các hộ kinh doanh có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế; nếu xác định được đầy đủ chi phí, thuế thu nhập cá nhân được tính trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí), còn nếu không xác định được chi phí, thuế sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, nhưng chỉ áp dụng đối với phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế.

Hơn 1 tuần áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'- Ảnh 2.

Anh Đặng Anh Vũ cho rằng thuế tự khai là tất yếu, nhưng với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, không ít hộ kinh doanh sẽ gặp phải khó trong việc gánh các chi phí phát sinh.

NGUYỄN THUÝ AN

Thực tế cho thấy, khi buộc phải tự kê khai, việc thuê kế toán gần như là lựa chọn bắt buộc với nhiều hộ kinh doanh. Trong khi đó, với những hộ có doanh thu chỉ dao động quanh mốc 500-700 triệu đồng mỗi năm, chi phí này trở thành một gánh nặng không nhỏ.

Nhiều hộ cho biết họ không né tránh nghĩa vụ thuế. Điều khiến họ lo lắng nhất là không biết phải thực hiện thế nào cho đúng, nhất là khi các quy định mới yêu cầu ghi nhận doanh thu chi tiết và tuân thủ quy trình chặt chẽ hơn trước.

Hơn 1 tuần áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'- Ảnh 3.

Trước quy định thuế mới, anh Lê Huy Tuấn dự tính sẽ thuê thêm kế toán, đầu tư máy tính tiền và tách riêng tài khoản kinh doanh để phục vụ việc kê khai thuế tốt hơn.

NGUYỄN THUÝ AN

Từ thực tế của các hộ kinh doanh, có thể thấy sự đồng thuận với chủ trương là rõ ràng, song điều họ mong mỏi lúc này là sự hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý để việc chuyển sang thuế tự khai diễn ra đúng và phù hợp với khả năng kinh doanh thực tế.

Xem thêm bình luận