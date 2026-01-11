Việc chính thức bỏ thuế khoán từ ngày 1.1.2026 và chuyển sang quản lý thuế theo doanh thu thực tế đang khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng, đặc biệt là tiểu thương tại các chợ truyền thống. Trong khi một số người chủ động mở tài khoản ngân hàng riêng, mua máy tính tiền để thích nghi, không ít người vẫn loay hoay, thậm chí hoang mang vì chưa biết bắt đầu từ đâu.

Tách tài khoản, mua máy xuất hóa đơn: Tiểu thương chợ truyền thống học thích nghi thuế mới

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở TP.HCM, sức mua những ngày đầu năm không có nhiều thay đổi.

Ông Lê Đắc Biểu, tiểu thương kinh doanh tại chợ Phạm Văn Hai, cho biết chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán nhưng lượng khách vẫn chủ yếu mua những mặt hàng thiết yếu, không có nhiều khách vãng lai.

Tuy nhiên, điều khiến ông và nhiều tiểu thương khác lo lắng không phải là sức mua, mà là cách thực hiện quy định mới về thuế. Theo ông Biểu, việc kê khai, xuất hóa đơn hay thao tác trên máy móc vẫn còn rất xa lạ với nhiều người bán chợ. Những giao dịch nhỏ, chỉ vài nghìn đồng, nếu cũng phải ghi nhận đầy đủ khiến họ không khỏi bối rối.

Ông Lê Đắc Biểu bối rối vì buôn bán nhỏ lẻ, không rành công nghệ và khó ghi chép từng giao dịch vài ngàn đồng ẢNH: HỒ HIỀN

Dù vậy, không ít tiểu thương đã chủ động thay đổi. Việc tách riêng tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân được xem là bước đầu để tránh rủi ro về sau, đồng thời giúp quản lý tiền vào - ra rõ ràng hơn.

Không dừng lại ở việc tách tài khoản, một số hộ kinh doanh còn chuẩn bị đầu tư máy tính tiền, coi đây là yêu cầu tất yếu khi chuyển sang hình thức kê khai thuế mới. Theo anh Phạm Văn Hải, muốn buôn bán lâu dài thì phải chấp nhận học cách làm ăn theo hướng hiện đại, minh bạch hơn.

Anh Phạm Văn Hải cho biết sắp tới sẽ đầu tư máy tính tiền, tách riêng tài khoản kinh doanh để thuận tiện cho việc kê khai thuế ẢNH: HỒ HIỀN

Mục tiêu của chính sách mới là minh bạch doanh thu và hạn chế thất thu thuế, song thực tế cho thấy việc triển khai ở chợ truyền thống vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đặc thù mua bán nhỏ lẻ, giá trị giao dịch thấp, thói quen tiền mặt và hạn chế về công nghệ khiến nhiều hộ kinh doanh cảm thấy bị "đuối sức" trước yêu cầu mới.

Nhiều tiểu thương cho rằng, nếu không có hướng dẫn đơn giản, dễ áp dụng và lộ trình phù hợp, việc vừa bán hàng, vừa kê khai chi tiết từng giao dịch sẽ là áp lực rất lớn, đặc biệt với những người đã quen buôn bán theo cách truyền thống suốt hàng chục năm qua.