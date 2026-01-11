Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tách tài khoản, mua máy xuất hóa đơn: Tiểu thương chợ truyền thống học thích nghi thuế mới
Video Đời sống

Tách tài khoản, mua máy xuất hóa đơn: Tiểu thương chợ truyền thống học thích nghi thuế mới

Hồ Hiền
Hồ Hiền
11/01/2026 12:33 GMT+7

Bỏ thuế khoán, chuyển sang quản lý theo doanh thu thực tế khiến nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương chợ truyền thống không khỏi hoang mang. Người gấp rút mua máy tính tiền, mở tài khoản ngân hàng riêng để thích ứng luật, người vẫn loay hoay vì buôn bán nhỏ lẻ, không rành công nghệ và khó ghi chép từng giao dịch vài ngàn đồng.

Việc chính thức bỏ thuế khoán từ ngày 1.1.2026 và chuyển sang quản lý thuế theo doanh thu thực tế đang khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng, đặc biệt là tiểu thương tại các chợ truyền thống. Trong khi một số người chủ động mở tài khoản ngân hàng riêng, mua máy tính tiền để thích nghi, không ít người vẫn loay hoay, thậm chí hoang mang vì chưa biết bắt đầu từ đâu.

Tách tài khoản, mua máy xuất hóa đơn: Tiểu thương chợ truyền thống học thích nghi thuế mới

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở TP.HCM, sức mua những ngày đầu năm không có nhiều thay đổi.

Ông Lê Đắc Biểu, tiểu thương kinh doanh tại chợ Phạm Văn Hai, cho biết chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán nhưng lượng khách vẫn chủ yếu mua những mặt hàng thiết yếu, không có nhiều khách vãng lai.

Tuy nhiên, điều khiến ông và nhiều tiểu thương khác lo lắng không phải là sức mua, mà là cách thực hiện quy định mới về thuế. Theo ông Biểu, việc kê khai, xuất hóa đơn hay thao tác trên máy móc vẫn còn rất xa lạ với nhiều người bán chợ. Những giao dịch nhỏ, chỉ vài nghìn đồng, nếu cũng phải ghi nhận đầy đủ khiến họ không khỏi bối rối.

- Ảnh 1.

Ông Lê Đắc Biểu bối rối vì buôn bán nhỏ lẻ, không rành công nghệ và khó ghi chép từng giao dịch vài ngàn đồng

ẢNH: HỒ HIỀN

Dù vậy, không ít tiểu thương đã chủ động thay đổi. Việc tách riêng tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân được xem là bước đầu để tránh rủi ro về sau, đồng thời giúp quản lý tiền vào - ra rõ ràng hơn.

Không dừng lại ở việc tách tài khoản, một số hộ kinh doanh còn chuẩn bị đầu tư máy tính tiền, coi đây là yêu cầu tất yếu khi chuyển sang hình thức kê khai thuế mới. Theo anh Phạm Văn Hải, muốn buôn bán lâu dài thì phải chấp nhận học cách làm ăn theo hướng hiện đại, minh bạch hơn.

- Ảnh 2.

Anh Phạm Văn Hải cho biết sắp tới sẽ đầu tư máy tính tiền, tách riêng tài khoản kinh doanh để thuận tiện cho việc kê khai thuế

ẢNH: HỒ HIỀN

Mục tiêu của chính sách mới là minh bạch doanh thu và hạn chế thất thu thuế, song thực tế cho thấy việc triển khai ở chợ truyền thống vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đặc thù mua bán nhỏ lẻ, giá trị giao dịch thấp, thói quen tiền mặt và hạn chế về công nghệ khiến nhiều hộ kinh doanh cảm thấy bị "đuối sức" trước yêu cầu mới.

Nhiều tiểu thương cho rằng, nếu không có hướng dẫn đơn giản, dễ áp dụng và lộ trình phù hợp, việc vừa bán hàng, vừa kê khai chi tiết từng giao dịch sẽ là áp lực rất lớn, đặc biệt với những người đã quen buôn bán theo cách truyền thống suốt hàng chục năm qua.

Tin liên quan

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Dự thảo Luật Thuế GTGT sửa đổi với hai đề xuất nổi bật - miễn thuế cho hộ cá nhân có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm và áp thuế 17% trên lợi nhuận thay vì khoán - đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi nhiều hộ kinh doanh đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 400 - 500 triệu, các chuyên gia cho rằng nên là 1 tỉ đồng để phù hợp thực tế.

2026 sắp sang, tiểu thương lớn tuổi vẫn loay hoay, mơ hồ với quy định thuế mới

Khám phá thêm chủ đề

Thuế Thu thuế quy định thu thuế 2026 hộ kinh doanh kê khai doanh thu chợ truyền thống tài khoản ngân hàng hóa đơn điện tử máy tính tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận