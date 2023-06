Hơn 100 thí sinh đạt trên 1.000 điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Theo kết quả của đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực, trong số hơn 42.000 thí sinh (TS) tham dự có hơn 28.500 TS đã dự thi đợt 1. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết phổ điểm của kỳ thi đợt 2 gần ở mức 650,4 điểm. Đáng chú ý là 109 TS trên 1.000 điểm, TS có điểm thi cao nhất là 1.133 điểm.



Thí sinh thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 NGỌC DƯƠNG

"Trong kỳ thi đợt 2 năm nay có hơn 60% TS dự thi tham gia từ đợt 1 và kết quả của những TS này không thay đổi nhiều so với đợt thi trước đó. Điều này thể hiện đề thi có tính ổn định cao", tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính đánh giá.

Tính chung kỳ thi này năm nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính lưu ý cả hai đợt thi có hơn 100.000 TS dự thi. Phân bố điểm của các TS trong 2 đợt thi đánh giá năng lực có dạng phân bố chuẩn và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại TS cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. "Phổ điểm chung của năm 2023 và 2022 gần như trùng nhau", tiến sĩ Chính nói thêm.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 91 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Trong đó, 66 đơn vị sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của ĐH Quốc gia TP.HCM. Gần 38.000 TS đã đăng ký xét tuyển trên cổng này với hơn 160.000 nguyện vọng. Trong đó, số TS đăng ký xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM hiện ở mức khác nhau.

Theo số liệu được cập nhật đến ngày 30.5, Trường ĐH Kinh tế - luật có số lượng TS đăng ký xét tuyển nhiều nhất ở mức gần 11.000 TS nhưng chỉ đạt khoảng 40% so với năm ngoái. Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM hiện có trên 9.500 TS đăng ký, đạt trên 70% so với năm 2022. Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM có trên 7.500 TS (đạt trên 62%), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có trên 6.800 TS (chỉ đạt 35% so với năm ngoái), Trường ĐH Quốc tế có trên 4.900 TS (đạt trên 46%)…