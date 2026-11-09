Hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 9.11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), trong đó 2 hài cốt có di vật. Kết quả này đưa tổng số hài cốt được quy tập tại công viên vượt mốc 1.000.



Quy tập thêm 274 hài cốt trong đợt tìm kiếm thứ 2

Trong ngày 9.11, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 9.11.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 972 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B. Tổng cộng 371 hài cốt có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15.10, tiếp tục mở rộng đào tìm tại khu B. Đến hết ngày 9.11, các lực lượng quy tập thêm 274 hài cốt riêng lẻ, trong đó 64 hài cốt có di vật. Tổng số hài cốt được quy tập qua cả hai đợt đã tăng lên 1.005 vào ngày 9.11.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng đã vượt mốc 1.000 hài cốt ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Hơn 4 tháng mở rộng phạm vi đào tìm

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6. Việc khoanh vùng đào tìm dựa trên tổng hợp, đối chiếu lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa.

Từ những vị trí đã xác định, lực lượng chức năng tiếp tục đào thăm dò, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng để bảo đảm nguyên trạng hài cốt, di vật và lưu giữ thông tin phục vụ xác minh danh tính.

Đến ngày 27.7, tổng số hài cốt được quy tập là 125. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chuyên môn đồng thời bóc tách hài cốt tại các vị trí mộ tập thể, từng bước xác định số lượng cụ thể.

Sang tháng 8, phạm vi đào tìm tiếp tục được mở rộng. Nhiều ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phải xử lý hàng trăm mét khối đất, huy động phương tiện cơ giới phục vụ đào và vận chuyển. Đến hết ngày 31.8, số hài cốt được quy tập tăng lên 553.

Một dấu mốc trong quá trình tìm kiếm là chiều 8.9, Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A, bước đầu tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le về bên trái rãnh số 3, nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

Việc phát hiện rãnh số 2 tạo thêm cơ sở đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn. Khi mở rộng khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng các dấu vết liên quan để phục vụ nghiên cứu, xác minh sau này.

Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt 1, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Ngay sau đó, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2. Đến nay, công tác đào tìm vẫn được mở rộng tại khu B, tiếp nối hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ kéo dài hơn 4 tháng tại công viên Lê Thị Riêng.