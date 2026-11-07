Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 7.11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 999 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 369 hài cốt có di vật kèm theo.



Tổng số này gồm 966 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, khu A có 2 vị trí mộ tập thể, khu B có 6 vị trí.

Riêng ngày 7.11, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B, phát hiện và quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt có di vật.

Sau hơn 4 tháng tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập 999 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức ngày 14.10, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Sau lễ truy điệu, công tác đào tìm tiếp tục được triển khai. Từ ngày 15.10 đến hết ngày 7.11, đợt tìm kiếm thứ 2 đã quy tập thêm 268 hài cốt riêng lẻ tại khu B, trong đó 62 hài cốt có di vật kèm theo.

Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng công viên.