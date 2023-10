Hơn 1.000 người chết, Bangladesh đối mặt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trước nay

Bệnh nhân sốt xuất huyết ở Dhaka, Bangladesh, hồi tháng 7 REUTERS

Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh hôm 1.10 công bố dữ liệu cho thấy 1.006 người đã tử vong, trong số hơn 200.000 ca sốt xuất huyết được xác nhận ở đất nước Nam Á từ đầu năm 2023 đến nay, theo AFP.



Cựu lãnh đạo cơ quan này, Be-Nazir Ahmed, cho hay số người chết vì sốt xuất huyết trong năm nay ở Bangladesh cao hơn mọi năm trước cộng lại tính từ năm 2000.

"Đây là một sự kiện y tế lớn, cả ở Bangladesh và trên thế giới", ông trả lời AFP hôm 2.10.

Thống kê mới nhất cao hơn rất nhiều so với kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2022, khi Bangladesh chỉ ghi nhận 281 ca tử vong vì sốt xuất huyết trong cả năm. Trong các ca tử vong năm nay, 112 ca là trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, bao gồm trẻ sơ sinh.

Bangladesh đã ghi nhận các trường hợp sốt dengue từ những năm 1960 nhưng đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết (thể nặng của bệnh, có thể gây tử vong) đầu tiên được ghi nhận vào năm 2000.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo sốt xuất huyết - và các bệnh khác do vi-rút truyền qua muỗi gây ra như chikungunya, sốt vàng da và sốt zika - đang lây lan nhanh hơn và xa hơn do biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học cho rằng dịch sốt xuất huyết năm nay ở Bangladesh bùng phát do lượng mưa không đều và nhiệt độ cao hơn trong mùa mưa hàng năm đã tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi.