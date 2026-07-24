Hơn 1.000 người dân TP.HCM được khám sức khỏe tại nhà

Ngày 24.7, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế đã triển khai khám sức khỏe định kỳ tại nhà cho những người không có khả năng đến các điểm khám. Theo đó, các địa phương thành lập đội khám lưu động, trực tiếp đến từng hộ gia đình để thực hiện khám sức khỏe.

Tại mỗi hộ gia đình, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các nội dung của gói khám sức khỏe định kỳ như khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng, đo các dấu hiệu sinh tồn, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá yếu tố nguy cơ và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Những trường hợp phát hiện bất thường được hướng dẫn chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong chương trình khám sức khỏe toàn dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong đi lại. Việc đưa dịch vụ y tế đến tận nhà nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng, kịp thời.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật và người không thể đi lại. ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM CUNG CẤP

Một trong những địa phương triển khai hiệu quả là Trạm y tế xã Hiệp Phước. Với 7 đội chăm sóc sức khỏe liên tục, mỗi đội phụ trách một khu vực dân cư, trạm đã chủ động đến tận nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp không thể đến điểm khám tập trung. Đợt đầu triển khai, 145 người dân thuộc nhóm đi lại khó khăn đã được khám ngay tại nơi cư trú.

Đến nay, hơn 1.000 người dân trên địa bàn TP.HCM không có khả năng đi lại đã được khám sức khỏe tại nhà. Thời gian tới, các trạm y tế sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp thực sự cần hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý sức khỏe sau khám, theo dõi bệnh mạn tính và kết nối chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điểm nổi bật của mô hình không chỉ là đưa dịch vụ y tế đến tận nhà mà còn là quản lý sức khỏe liên tục sau khám. Toàn bộ kết quả được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp trạm y tế theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính và chủ động can thiệp khi cần.

Mô hình cũng đánh dấu sự chuyển đổi của y tế cơ sở từ tư duy "chờ người dân đến khám" sang "chủ động đến với người dân", góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm nguy cơ bỏ sót các nhóm yếu thế trong cộng đồng.