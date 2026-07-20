Danh sách cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu mới nhất tại TP.HCM

Ngày 20.7, Sở Y tế TP.HCM công bố thêm 4 cơ sở đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Như vậy, tính đến ngày 20.7, Sở Y tế đã công bố 677 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn TP.HCM. Trong đó bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trạm y tế và phòng khám đa khoa.

Xem danh sách 677 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn TP.HCM tại đây.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh đã được xác nhận đủ điều kiện chủ động rà soát, đối chiếu thông tin đang được công bố. Trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cơ sở không còn duy trì đủ điều kiện, đề nghị có văn bản phản hồi về Sở Y tế để được cập nhật kịp thời.

Các cơ sở có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thực hiện đúng thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Y tế để được xem xét theo quy định.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, cơ sở y tế phải có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; bảo đảm điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và phạm vi chuyên môn. Sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ sở y tế phải ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội và được phân bổ chỉ tiêu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế cũng quy định người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên phạm vi toàn quốc và được thay đổi nơi đăng ký trong 15 ngày đầu của mỗi quý.

Liên quan đến quy định thanh toán bảo hiểm y tế, trước ngày 1.7, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được thanh toán 100% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Các trường hợp còn lại không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Tuy nhiên, từ ngày 1.7, quyền lợi được điều chỉnh theo hướng mở rộng. Cụ thể, các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục ban hành kèm Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế tiếp tục được thanh toán 100% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Các bệnh, nhóm bệnh còn lại được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi, thay vì không được chi trả như trước đây.

Tuy nhiên, mức thanh toán 50% không áp dụng đồng loạt mà phụ thuộc vào cơ sở khám chữa bệnh, chẩn đoán bệnh và phạm vi quyền lợi của từng người tham gia.