TP.HCM đề xuất miễn phí chạy thận cho hơn 9.000 người bệnh

Sở Y tế TP.HCM vừa lấy ý kiến, trình UBND TP.HCM đăng ký xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với hai dịch vụ kỹ thuật gồm chạy thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ. Chính sách không áp dụng đối với các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế như chi phí đi lại, sinh hoạt, thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được chi trả.

Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng là chính sách nhân văn ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế cho biết việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước giảm viện phí cho nhóm yếu thế, đồng thời tận dụng cơ chế đặc thù của luật Phát triển đô thị để ban hành chính sách an sinh phù hợp với điều kiện của TP.HCM.

Theo Sở Y tế, suy thận mạn giai đoạn cuối là bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng, người bệnh phải điều trị thay thế thận suốt đời. Trung bình mỗi bệnh nhân chạy thận nhân tạo 12 lần/tháng, còn lọc màng bụng thực hiện 30 lần/tháng. Mặc dù đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí, người bệnh vẫn phải thanh toán phần cùng chi trả với tần suất cao và kéo dài, tạo áp lực lớn về tài chính.

Dự kiến trong năm 2026, TP.HCM có khoảng 9.091 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ. Tổng kinh phí phần cùng chi trả cần hỗ trợ ước khoảng 165,85 tỉ đồng/năm.

Hiện thành phố có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 cơ sở thuộc bộ, ngành, với 766 máy lọc thận hoạt động gần như hết công suất, chia 3 ca/ngày, 6 ngày/tuần để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Người suy thận giai đoạn cuối nếu không được ghép thận thì chạy thận nhân tạo là biện pháp kéo dài sự sống, do đó chi phí là một trở ngại không nhỏ ẢNH: DUY TÍNH

Theo đánh giá của Sở Y tế, chi phí điều trị kéo dài khiến nhiều người bệnh suy giảm khả năng lao động, giảm thu nhập, thậm chí phải vay mượn hoặc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu. Một số trường hợp buộc phải giãn hoặc giảm số lần điều trị vì không đủ khả năng chi trả, làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng chất lượng sống và tính mạng.

Đối tượng được hưởng chính sách là người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối có bảo hiểm y tế, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM và có đăng ký thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 12 tháng trở lên.

Sở Y tế đề xuất thực hiện hỗ trợ theo hình thức khấu trừ trực tiếp chi phí tại cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh không phải làm thủ tục nhận tiền. Các bệnh viện sẽ tổng hợp dữ liệu để thanh quyết toán với ngân sách thành phố.

Theo Sở Y tế, với kinh phí dự kiến 165,85 tỉ đồng/năm, chính sách vẫn nằm trong khả năng cân đối ngân sách của TP.HCM. Đồng thời góp phần giúp người bệnh duy trì điều trị liên tục, giảm nguy cơ tái nghèo do bệnh tật và tăng hiệu quả an sinh xã hội.

Dự kiến nghị quyết sẽ được trình HĐND TP.HCM xem xét trong năm 2026, sau khi luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua.