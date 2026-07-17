TP.HCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 đến dưới 65 tuổi

Ngày 17.7, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông tin về đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Đề xuất được đưa ra sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết số 56 năm 2025 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, UBND TP.HCM đã hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ nhóm đủ 65 đến dưới 75 tuổi thành nhóm từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi.

TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ẢNH: DUY TÍNH

Cơ sở pháp lý và thực tiễn

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết đề xuất phù hợp với luật Người cao tuổi năm 2009, luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ, cho phép địa phương căn cứ khả năng ngân sách để quyết định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cao hơn mức tối thiểu và mở rộng đối tượng được hỗ trợ.

Đề xuất cũng phù hợp với chủ trương thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi và mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Về thực tiễn, Hà Nội đã hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Hải Phòng cũng hỗ trợ 100% mức đóng cho người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Gần 196.000 người dự kiến được hưởng lợi

Theo thống kê, nếu đề xuất được thông qua sẽ có 195.918 người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng.

Khảo sát 2.630 người trong nhóm tuổi này cho thấy phần lớn đã nghỉ việc hoặc không còn thu nhập ổn định; 1.594 người (chiếm 60,6%) cho biết việc tự đóng bảo hiểm y tế hiện còn khó khăn hoặc rất khó khăn.

Khảo sát khác với 3.552 người dân ghi nhận 97,7% người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi đánh giá việc thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế là cần thiết hoặc rất cần thiết; 98,2% người đang thụ hưởng chính sách hiện hành cho rằng chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ trở thành địa phương tiếp theo hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi.

Nếu chính sách được thông qua, sẽ có 195.918 người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng ẢNH: DUY TÍNH

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, kinh phí bổ sung để thực hiện chính sách khoảng 267,6 tỉ đồng mỗi năm. Đây là mức kinh phí không lớn so với quy mô ngân sách địa phương nhưng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chi phí y tế và hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Chính sách cũng được kỳ vọng góp phần đạt mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Hiện UBND TP.HCM đã hoàn thiện tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56 trong tháng 7.2026, trong đó mức đóng bảo hiểm y tế làm căn cứ tính kinh phí được xác định từ ngày 1.7.2026.

Nếu được HĐND TP.HCM thông qua, người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, góp phần mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.