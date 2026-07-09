Hơn 1.000 VĐV so tài ở chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026

Giải đấu được Cục TDTT Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, cùng Hội thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp tổ chức, là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của thể thao điện tử Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 gồm 4 hợp phần chính là: Vietnam Esports National Cup (VENC) - Cúp thể thao điện tử quốc gia Việt Nam; Esports Grand Championship (EGC) - Giải thể thao điện tử quốc tế; Grand Esports Festival - Lễ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng; Grand Esports Awards - Lễ tôn vinh các tập thế, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.

Chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 thu hút hơn 1.000 VĐV tham gia ẢNH: BTC

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL cho biết: “Sự kiện hôm nay thể hiện một bước chuyển quan trọng khi thể thao điện tử Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và chính danh hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm của nhà nước trong việc đồng hành cùng những lĩnh vực thể thao mới trên môi trường số, phù hợp với xu thế bùng nổ hấp dẫn của thể thao điện tử thế giới và hội nhập quốc tế. Thể thao điện tử đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động giải trí để trở thành một bộ môn thể thao hiện đại, hội tụ trí tuệ, công nghệ, sáng tạo và khả năng kết nối cộng đồng”.

The Grand Esports 2026 là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của thể thao điện tử Việt Nam ẢNH: BTC

The Grand Esports 2026 ghi dấu là một sự kiện esports quốc gia mang tầm quốc tế, với hơn 1.000 VĐV tham gia tranh tài xuyên suốt mùa giải. Riêng vòng chung kết quy tụ hơn 130 VĐV đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Các VĐV tham gia thi đấu trong 4 ngày liên tục từ ngày 9 đến 12.7.