Hơn 10.000 ứng viên thi tuyển giáo viên dạy tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tuyển giáo viên từ hơn 10.000 ứng viên với hình thức thực hành ẢNH: HẠNH TRẦN

Những ứng viên này sẽ tham gia thi môn nghiệp vụ chuyên ngành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy bằng hình thức thực hành trong 2 ngày 27-28.9.

Nội dung thi tuyển giáo viên

Tại vòng 2 tuyển giáo viên trong 2 ngày 27-28.9, 10.175 ứng viên sẽ trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và trả lời các câu hỏi của thành viên ban kiểm tra, sát hạch (nếu có) trong thời gian 15 phút.

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay yêu cầu cụ thể ở vòng này là ứng viên nêu được nội dung giáo dục và yêu cần đạt của vấn đề. Xác định các mức độ yêu cầu cần đạt của từng đơn vị kiến thức liên quan đến nội dung vấn đề được nêu tại đề thi để xây dựng các phương án dạy học, thiết kế hoạt động dạy học. Hình thành được ở học sinh những phẩm chất và năng lực gì và nêu được những kỹ thuật, phương pháp, đồ dùng dạy học sẽ sử dụng.

Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vòng 2 tuyển giáo viên bằng hình thức thực hành tại 6 điểm thi với từng cấp học, cụ thể;

Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn): Giáo viên cấp mầm non.

Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn): Giáo viên cấp tiểu học.

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn): Giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX các môn xã hội và môn toán.

Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây): Giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX các môn tự nhiên và môn thể dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa): Giáo viên cấp tiểu học và THCS các môn tin học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục kinh tế pháp luật, GDCD.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu): Giáo viên ngoại ngữ.

Điều kiện xét tuyển giáo viên

Sở GD-ĐT quy định ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trong trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp đăng ký 2 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 1 (bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định).

TP.HCM năm nay tuyển hơn 6.000 giáo viên cho các cấp học ẢNH: NHẬT THỊNH

Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét đủ 2 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng thi, cùng áp dụng hình thức thi vòng 2 và chung đề thi.

Dự kiến kết quả tuyển giáo viên sẽ được công bố vào đầu tháng 10.

Theo đó, trong kế hoạch tuyển giáo viên cho năm học 2025-2026, đối với các trường THPT trực thuộc, Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển 671 giáo viên. Trong đó:

Khu vực 1 (TP.HCM cũ) 460 giáo viên.

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) 157 giáo viên.

Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở số lượng người làm việc được phân bổ cho trường công lập và nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, THCS 3.071. Cụ thể:

Khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên.

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 1.990 giáo viên.

Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 647 giáo viên.

Những lưu ý khi tham dự vòng 2 tuyển giáo viên Thí sinh khi đi thi cần mang theo: Bản chính CCCD hoặc có thể là giấy tờ tùy thân khác có hình (trong trường hợp mất căn cước/CCCD). Bản chính 2 phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh và có ký tên ghi rõ họ và tên). Bút và các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Nhạc cụ, họa phẩm (đối với môn âm nhạc, mỹ thuật), sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018 (cấp tiểu học: lớp 3, 4; cấp THCS: lớp 6, 7, 8; cấp THPT: lớp 10, 11). Các văn bản liên quan. Thí sinh không được phép mang vào phòng thi : Điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu không có liên quan đến nội dung thi.

