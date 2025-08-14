Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM bắt đầu tuyển hơn 6.000 giáo viên cho năm học mới

Bích Thanh
Bích Thanh
14/08/2025 18:01 GMT+7

Ngày 14.8, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kế hoạch tuyển giáo viên năm học 2025-2026 cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT.

TP.HCM bắt đầu thực hiện tuyển hơn 6.000 giáo viên cho năm học mới - Ảnh 1.

Sau sáp nhập, Sở GD-ĐT TP.HCM cần tuyển hơn 6.000 giáo viên trong đó cần tuyển 2.040 giáo viên tiểu học

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, trong kế hoạch tuyển giáo viên cho năm học 2025-2026, đối với các trường THPT trực thuộc, Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển 671 giáo viên. Trong đó:

  • Khu vực 1 (TP.HCM cũ) 460 giáo viên.
  • Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) 157 giáo viên.
  • Khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở số lượng người làm việc được phân bổ cho trường công lập và nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, bậc mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, THCS 3.071. Cụ thể:

  • Khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên.
  • Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 1.990 giáo viên.
  • Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 647 giáo viên.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên như sau: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí vị trí việc làm dự tuyển;
  • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
  • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Trong quá trình tuyển dụng, lãnh đạo Sở GD-ĐT  TP.HCM cho biết sẽ áp dụng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức với những trường hợp:

  • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
  • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
  • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
  • Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Cách thức đăng ký tuyển giáo viên

Từ ngày 14.8 đến ngày 12.9, ứng viên tham gia tuyển dụng đăng ký trực tuyến tại liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn. Sau đó nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Cụ thể:

  • Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 1 gửi đến địa chỉ: Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM.
  • Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 2 gửi đến địa chỉ: Số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Chánh Hiệp, TP.HCM.
  • Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 3 gửi đến địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM.


Tin liên quan

TP.HCM lên phương án tuyển dụng giáo viên sau sáp nhập

TP.HCM lên phương án tuyển dụng giáo viên sau sáp nhập

Chuẩn bị công tác tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THPT để kịp thời cho năm học 2025 - 2026, sau một tháng thực hiện sáp nhập, Sở GD-ĐT TP.HCM rà soát và thống kê nhu cầu của các trường THPT và trường từ mầm non đến THCS trực thuộc 168 phường, xã, đặc khu.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nóng về dạy thêm học thêm, thiếu giáo viên

Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh giáo viên TP.HCM: Trình độ nào tỷ lệ cao nhất?

Khám phá thêm chủ đề

giáo viên tuyển giáo viên quy định tuyển giáo viên của TP.HCM TP.HCM tuyển giáo viên điều kiện tuyển giáo viên TP.HCM kế hoạch tuyển giáo viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận