TP.HCM bắt đầu tuyển hơn 6.000 giáo viên cho năm học mới

Sau sáp nhập, Sở GD-ĐT TP.HCM cần tuyển hơn 6.000 giáo viên trong đó cần tuyển 2.040 giáo viên tiểu học ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, trong kế hoạch tuyển giáo viên cho năm học 2025-2026, đối với các trường THPT trực thuộc, Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển 671 giáo viên. Trong đó:

Khu vực 1 (TP.HCM cũ) 460 giáo viên.

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) 157 giáo viên.

Khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở số lượng người làm việc được phân bổ cho trường công lập và nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, bậc mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, THCS 3.071. Cụ thể:

Khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên.

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 1.990 giáo viên.

Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 647 giáo viên.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên như sau: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có phiếu đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí vị trí việc làm dự tuyển;

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Trong quá trình tuyển dụng, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ áp dụng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức với những trường hợp:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Cách thức đăng ký tuyển giáo viên

Từ ngày 14.8 đến ngày 12.9, ứng viên tham gia tuyển dụng đăng ký trực tuyến tại liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn. Sau đó nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Cụ thể:

Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 1 gửi đến địa chỉ: Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 2 gửi đến địa chỉ: Số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Chánh Hiệp, TP.HCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn Khu vực 3 gửi đến địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM.



