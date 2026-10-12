Hơn 100.000 trẻ em trên cả nước đã tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC

Từ ngày 25.9.2026, VNVC ra mắt và triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam, đồng loạt đưa vắc xin đến gần 300 trung tâm tại 31 tỉnh, thành. Trẻ em từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận biện pháp phòng bệnh mới ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

VNVC đã kịp thời hỗ trợ gần 3 tỉ đồng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ vắc xin tay chân miệng, giúp phụ huynh yên tâm tiêm đầy đủ và đúng lịch cho con.

Tiêm và nhận đặt giữ hàng trăm nghìn mũi vắc xin tay chân miệng

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, nhiều phụ huynh chủ động đề nghị bác sĩ chỉ định tiêm vắc xin tay chân miệng và đăng ký đặt giữ đủ phác đồ để bảo đảm lịch tiêm cho con trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Nhiều gia đình cũng đưa trẻ vừa khỏi bệnh đến khám, tư vấn tiêm chủng. Điều này cho thấy rõ nhận thức rất cao của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này ở trẻ em.

Sau hơn 2 tuần triển khai, gần 300 trung tâm VNVC đã tiêm hơn 100.000 mũi vắc xin tay chân miệng bảo vệ trẻ, hỗ trợ hàng trăm nghìn gia đình đặt giữ vắc xin với chi phí ưu đãi ẢNH: THANH LAM

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh vui mừng chia sẻ hình ảnh con tiêm vắc xin tay chân miệng như một cột mốc quan trọng giữa cao điểm mùa bệnh. Với các bác sĩ hồi sức nhi, việc trẻ phòng ngừa sớm mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm đối mặt những ca biến chứng nguy kịch. Các bác sĩ kỳ vọng vắc xin sẽ kéo giảm tỷ lệ mắc bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ chuyển nặng và tử vong.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết đã theo dõi quá trình nghiên cứu vắc xin tay chân miệng tại Việt Nam.

"Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhi trước diễn biến nhanh và khó lường do EV71 đã có thêm vũ khí mới, chúng tôi không thể quên những khoảnh khắc chứng kiến những gương mặt lo âu của các gia đình bên ngoài phòng hồi sức. Tôi mong ngày càng nhiều trẻ được tiếp cận vắc xin tay chân miệng tiêm sớm, tiêm đầy đủ phác đồ, giúp cha mẹ an tâm hơn khi con đi học, sinh hoạt trong cộng đồng", bác sĩ Khanh nói.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM điều trị hồi sức tích cực cho nhiều trẻ mắc tay chân miệng nặng do chủng virus EV71 gây ra ẢNH: BÌNH AN

PGS-TS-BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cảnh báo không nên đánh giá độ nguy hiểm của tay chân miệng chỉ qua nốt ban, bóng nước hay vết loét. Chủng virus EV71 có thể gây biến chứng thần kinh nặng như viêm não, viêm thân não, co giật, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong nhanh. Theo PGS Trụ, việc chưa nhận thức đầy đủ nguy cơ, chủ quan trước những biểu hiện ban đầu có thể khiến gia đình đưa trẻ đi khám muộn, bỏ lỡ thời điểm can thiệp, làm quá trình điều trị khó khăn, tốn kém và tăng nguy cơ để lại hậu quả đáng tiếc.

PGS Trụ kỳ vọng việc sớm bao phủ vắc xin sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh do EV71 và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng, từ đó giảm gánh nặng điều trị đối với gia đình và hệ thống y tế.

Đưa vắc xin tay chân miệng về các tỉnh xa cùng lúc với thành phố lớn

Với gần 10 năm kinh nghiệm triển khai hơn 20 loại vắc xin thế hệ mới, sở hữu mạng lưới gần 300 trung tâm tại 31 tỉnh, thành, VNVC nhanh chóng đưa vắc xin tay chân miệng đến tận phường, xã, vùng sâu vùng xa với quy trình bảo quản, vận chuyển an toàn. Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu hàng trăm nghìn giờ về an toàn tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm giúp VNVC thực hiện an toàn hàng trăm nghìn mũi vắc xin trong thời gian ngắn, kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân.

Vợ chồng chị Thanh Muội (ảnh trên bên trái) đưa con trai Gia Hưng, 5 tuổi, đến VNVC Cà Mau tiêm vắc xin tay chân miệng phòng bệnh ẢNH: KIỀU DIỄM

Tại Cà Mau, vùng đất cực Nam Tổ quốc, đưa con trai 5 tuổi đến VNVC Cà Mau tiêm vắc xin, vợ chồng chị Thanh Muội cho biết tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể gây biến chứng nguy hiểm. Nhiều trẻ trong khu vực đã nhiễm bệnh phải nhập viện khiến chị lo lắng. "Vợ chồng tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về vắc xin và trao đổi với bác sĩ mới quyết định cho con tiêm, mong con có thêm sự bảo vệ trước mùa bệnh", chị Muội chia sẻ.

Đưa con gái 22 tháng tuổi đến VNVC Tuyên Quang tiêm vắc xin tay chân miệng và cúm, chị Yến Phương cho biết trung tâm chỉ cách nhà 1 km nên thuận tiện đi lại và tiết kiệm thời gian. Bé còn một chị gái 4 tuổi đang bị dị ứng nên chị dự định đưa đi tiêm vào tuần sau. "Từ khi biết có vắc xin tay chân miệng, tôi cứ mong sớm đến lượt con được tiêm. Không ngờ tỉnh vùng cao cũng đã có vắc xin, nhà tôi cũng gần VNVC nên đăng ký tiêm vắc xin tay chân miệng không phải đưa con đi xa", chị Phương chia sẻ.

Ấn tượng năng lực tổ chức tiêm chủng của VNVC Đại diện Substipharm Biologics (Thụy Sĩ), đơn vị phối hợp cùng VNVC đưa vắc xin phòng tay chân miệng về Việt Nam, đánh giá cao tốc độ triển khai và năng lực tổ chức tiêm chủng của VNVC.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng giúp VNVC bảo đảm chất lượng vắc xin, cung ứng kịp thời đến các địa phương

"Chúng tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo và cách VNVC triển khai vắc xin nhanh chóng, chuyên nghiệp trên toàn hệ thống, giúp nhiều trẻ em Việt Nam sớm tiếp cận thêm một biện pháp phòng bệnh. Chúng tôi kỳ vọng việc mở rộng tiếp cận vắc xin và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tay chân miệng do EV71 tại Việt Nam", đại diện Substipharm Biologics chia sẻ.

