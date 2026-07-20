Hơn 10.600 tỉ đồng mở rộng các đoạn QL1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt chủ trương dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên QL1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long.

Tổng chiều dài các đoạn QL1 thuộc phạm vi dự án khoảng 70,79 km, đi qua địa bàn 8 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Cục Đường bộ đề xuất đầu tư, nâng cấp mở rộng các đoạn tuyến QL1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đề xuất, dự án sẽ đầu tư 15 hạng mục, gồm 12 tuyến tránh và 3 nút giao trên QL1. Cụ thể, các tuyến tránh được nâng cấp, mở rộng gồm: Vĩnh Điện, cầu Bà Rén (TP.Đà Nẵng); TP.Quảng Ngãi (cầu Trà Khúc 2); Bồng Sơn, Phù Mỹ, Ngô Mây, An Nhơn (tỉnh Gia Lai); Sông Cầu, Tuy Hòa, Bàn Thạch (tỉnh Đắk Lắk); Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) và Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Đồng thời, đầu tư 3 nút giao Long Kim, Bình Nhựt (tỉnh Tây Ninh) và nút giao Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp).

Các tuyến tránh sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 20,5 m, mặt đường rộng 14 m, đáp ứng yêu cầu khai thác theo quy hoạch.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 10.653 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 6.027 tỉ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.950 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 603 tỉ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.072 tỉ đồng.

Dự án sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027, khởi công quý 3/2027 và hoàn thành vào đầu năm 2030.

Cục Đường bộ đề xuất chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, đoạn QL1 Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư khoảng 2.598 tỉ đồng; đoạn QL1 Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 5.545 tỉ đồng, lớn nhất trong 3 Dự án thành phần; và đoạn QL1 Tây Ninh - Vĩnh Long khoảng 2.510 tỉ đồng.

QL1 là trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam phía đông, kết nối 4 cực tăng trưởng gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, đồng thời liên kết 5 vùng động lực của cả nước. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến tránh hiện có quy mô 2 làn xe từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của hành lang vận tải Bắc - Nam phía đông.

Sau khi các tuyến tránh được mở rộng lên quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, các đoạn QL1 đi qua khu vực trung tâm đô thị sẽ được xem xét bàn giao cho địa phương quản lý, nhằm thống nhất trong công tác quản lý hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.