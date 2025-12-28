Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Đời sống

Hơn 1.200 xe máy của công nhân được kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí

Tâm Võ
Tâm Võ
28/12/2025 21:35 GMT+7

Trước dịp đi lại cao điểm cuối năm, một số thương hiệu phụ tùng đã kết hợp, tổ chức chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí xe máy cho công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM.

Đối với nhóm công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, xe máy được ví như người bạn đồng hành, "cần câu cơm" của nhiều người. Đặc biệt với người lao động xa quê, đang làm việc tại TP.HCM, xe máy chính là phương tiện giúp thực hiện hành trình hồi hương hàng chục, hàng trăm cây số mỗi dịp tết đến xuân về.

Hơn 1.200 xe máy của công nhân được kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động mang tính cộng đồng hỗ trợ kiểm tra, chăm sóc xe máy cho người lao động tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM

ẢNH: P.T

Tuy nhiên, do áp lực về kinh tế và thời gian, việc kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ thường bị nhiều người lao động bỏ qua hoặc thực hiện sơ sài. Những bộ lốp hao mòn, dầu nhớt quá hạn hay hệ thống phun xăng bám bẩn không chỉ khiến xe vận hành yếu mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn trong quá trình di chuyển.

Thấu hiểu thực tế đó, các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cộng đồng dành riêng cho công nhân trở nên vô cùng thiết thực. Sự kiện Ride Ready Day 2025 vừa diễn ra tại khu chế xuất Tân Thuận là hoạt động điển hình. Thay vì những hoạt động mang tính hình thức, chương trình tập trung sâu vào khâu chăm sóc kỹ thuật xe thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

Hơn 1.200 xe máy của công nhân được kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí - Ảnh 2.

Chương trình thay nhớt xe may của người lao động được thực hiện miễn phí

ẢNH: P.T

Tại đây, hơn 1.200 chiếc xe máy của công nhân đã được đội ngũ kỹ thuật viên trực tiếp kiểm tra, bảo trì. Điểm nhấn của Ride Ready Day 2025 là sự góp mặt của các đơn vị uy tín trong ngành phụ tùng, phụ kiện xe máy như lốp xe IRC, dầu nhớt Eneos và 3M. Các chuyên gia kỹ thuật đã tư vấn kỹ thuật lốp xe, thay nhớt và vệ sinh kim phun cho những dòng xe máy sử dụng phun xăng điện tử.

Việc được các kỹ thuật viên chuyên nghiệp chăm sóc giúp xe máy vận hành bền bỉ, an toàn hơn trên những chặng đường xa. Những hoạt động bảo dưỡng xe máy mang tính cộng đồng này góp phần hỗ trợ người lao động giảm bớt chi phí chăm sóc phương tiện định kỳ. Đồng thời, chương trình còn lan tỏa thông điệp về giao thông an toàn, hướng người dùng đến việc chủ động chăm sóc, bảo dưỡng xe.

