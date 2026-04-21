Hơn 1.300 bà mẹ tại TP.HCM đã nhận thưởng 5 triệu đồng khi sinh đủ hai con
Hồ Hiền
21/04/2026 20:27 GMT+7

TP.HCM đã chuyển khoản tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho hơn 1.300 bà mẹ sinh đủ hai con, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng cho hàng nghìn trường hợp sinh con thứ hai trước đó, trong nỗ lực kéo mức sinh đang ở ngưỡng thấp. Song song với hỗ trợ tài chính, thành phố đưa dịch vụ y tế xuống tận cơ sở, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn.

Theo Chi cục Dân số TP.HCM, thành phố đã chuyển khoản tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1.9.2025 đến ngày 15.4.2026. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, hơn 7.600 phụ nữ khác nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8.2025.

Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động.

Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15.4.2026 đến ngày 30.5.2026, ngành y tế đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi xuống 168 xã, phường, đặc khu.

Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên.

Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, đón đầu Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Thực tế cho thấy, chi phí nuôi dạy con, áp lực công việc và thay đổi lối sống đang là những rào cản lớn khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn hoặc không muốn sinh thêm con. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ thiết thực, lâu dài được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ những lo lắng này, góp phần ổn định quy mô dân số trong tương lai.

