Hơn 150 nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư

Trao đổi với báo chí tại Hội nghị Nhà đầu tư năm 2023, ông Don Lam - Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital - cho biết năm nay, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đến tham dự hội nghị đông nhất trong vòng 5 năm qua. Trong đó, nhiều nhất là các nhà đầu tư đến từ Bắc Á gồm Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo ông Don Lam, số nhà đầu tư này đại diện cho các tập đoàn, quỹ đầu tư đang quản lý nguồn vốn khoảng 1.000 tỉ USD. Ông kỳ vọng làm thế nào để thu hút được khoảng 1 tỉ USD trong đó đầu tư vào Việt Nam là quá tốt. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến những ngành có tiềm năng phát triển tại Việt Nam như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất xanh và đặc biệt là ngành bán dẫn, chip sau khi quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ được nâng lên tầm cao nhất.

Ông Don Lam - Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư 2023 CTV

"Cách đây 1 tuần, VinaCapital cũng tổ chức hội nghị với khoảng 30 tập đoàn từ Đài Loan đến Việt Nam để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đài Loan hiện được xem là hàng đầu trong ngành sản xuất chip, bán dẫn trên thế giới. chỉ có khoảng 1,2% dân số lãnh thổ này tham gia trong ngành bán dẫn nhưng giá trị của ngành này đóng góp đến 20% GDP của Đài Loan. Các nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn, tự tin hơn và muốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhiều hơn", ông Don Lam chia sẻ thêm.

Đưa ra phân tích về kinh tế Việt Nam, ông Andy Ho - Tổng giám đốc Hội đồng đầu tư VinaCapital - cho rằng tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam đạt khoảng 4,7% do xuất khẩu bị sụt giảm khoảng 10%; nhu cầu tiêu dùng nội địa còn yếu khi ước tính cả năm chỉ tăng 2 - 3% so với mức trung bình 8 - 9%/năm trước đây; thị trường bất động sản còn đối diện nhiều thách thức; du lịch quốc tế mới phục hồi khoảng 70% so với trước dịch Covid-19...

Tuy nhiên, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt trong năm 2024 với mức tăng trưởng GDP quay trở lại khoảng 6,5%/năm. Sự sụt giảm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã chấm dứt và hy vọng lượng đặt hàng bắt đầu gia tăng trở lại. Cùng với đó, tỷ giá USD/VND vẫn được duy trì ở mức ổn định; tầng lớp trung lưu tăng trưởng 10%/năm sẽ khiến tiêu dùng kéo dài tăng trưởng trong hơn 10 năm tới... Tất cả những điều đó sẽ giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục gia tăng vào Việt Nam, nhất là vốn FDI từ Mỹ.