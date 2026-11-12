Hơn 16.700 học sinh Gia Lai nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Gia Lai, đến sáng 12.11, toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt.

Mưa lớn khiến phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) ngập nước khiến gần 1.000 học sinh nghỉ học ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong đó, mầm non có 3.122 học sinh, tiểu học 7.317 học sinh, THCS 3.355 học sinh, THPT 1.937 học sinh và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh nghỉ học.

Cụ thể, có 3 trường mầm non tại xã Tuy Phước nghỉ học toàn trường. Ở cấp tiểu học, 5 trường tại các địa phương Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh cho học sinh nghỉ học. Cấp THCS có 6 trường tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Vân Canh, Canh Vinh bị ảnh hưởng. Đối với cấp THPT, 4 đơn vị tại các địa phương Quy Nhơn và Vân Canh nghỉ học toàn trường.

Riêng khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị thuộc các địa phương trong tỉnh, gồm Gia Lai, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát và Hoài Nhơn.

Trước diễn biến mưa lớn, ngập lụt, các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực bị ảnh hưởng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước diễn biến mưa lớn, ngập lụt, các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản.

Tại phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), do nằm ở khu vực trũng thấp, nước đã ngập toàn bộ sân trường nên học sinh được nghỉ học từ sáng 12.11. Ghi nhận trưa cùng ngày, nước tiếp tục dâng, bắt đầu tràn vào một số phòng học. Cán bộ, giáo viên nhà trường chủ động kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, thiết bị dạy học và tài sản quan trọng lên vị trí an toàn.

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên lên hàng đầu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ năm 2025, cán bộ, giáo viên cũng chủ động kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, trang thiết bị lên tầng 2 để bảo vệ tài sản.

Trưa 12.11, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nghiêm phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên lên hàng đầu.