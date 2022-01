Hơn 20 năm làm mứt Tết, gia đình miền Tây níu giữ hương vị truyền thống

Thấy mứt là thấy Tết

Đến hẹn lại lên, không khí làm mứt phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại nhà anh Gian khá nhộn nhịp. Các thành viên trong gia đình và nhân công quay quần bên nhau làm mứt. Khoảng sân rộng bên hông và sau nhà đều được tận dụng chất hàng chục vỉ phơi mứt đủ loại, đủ màu sắc. Đặc biệt, còn có khu nhà kính để phơi mứt đạt độ khô chuẩn nhất.

“Gia đình tôi làm mứt hơn 20 năm nay. Đầu tiên, tôi được chị gái truyền nghề với sản phẩm mứt chuối. Dần dần, tôi tự học hỏi rồi làm ra thêm nhiều sản phẩm”, anh Gian nói.

Theo anh Gian, mùa làm mứt Tết thường bắt đầu khoảng tháng 9 âm lịch và kết thúc vào ngày 26 - 27 tháng Chạp. Cơ sở của anh làm ra 6 loại mứt, gồm: mứt gừng, bưởi, mãng cầu, me, chùm ruột, chanh dây. Trong đó, mặt hàng chủ đạo là mứt chùm ruột, mứt me và mứt chanh dây.

“Mỗi loại mứt có một hương vị riêng, chẳng đụng hàng với nhau, nhưng lại luôn đem đến cho mình một cảm giác ấm áp. Tất cả đều là những đứa con tinh thần mà tôi và gia đình có được suốt hơn 20 năm qua”, anh Gian bộc bạch.

Mọi năm, anh Gian cung ứng cho thị trường Tết khoảng 10 tấn sản phẩm. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sản lượng giảm chỉ còn 5 - 6 tấn. “Mùa dịch, việc mua và vận chuyển các loại trái cây nguyên liệu gặp khó, giá cũng cao hơn. Số khác như mãng cầu do ảnh hưởng thời tiết nên mất mùa, giá tăng và khan hàng nên số lượng giảm. Ngoài ra, lo sợ việc tiêu thụ giảm nên số lượng mứt làm ra cũng giảm 40 - 50% so với các năm trước”, anh Gian cho biết.





Giữ hương vị truyền thống xưa

Các công đoạn làm mứt của anh Gian hoàn toàn thủ công. Chẳng hạn, với mứt chanh dây, sau khi nhập hàng về, anh cho sơ chế, luộc, ướp đường, sên phơi. Với mứt chuối thì chọn chuối già hoặc chín bói đem ép, phơi khô, trộn với gừng, nhào với đường thốt nốt, trộn thêm chuối và đậu phộng mè. Mứt bưởi thì chọn bưởi vừa già đem bào, bóp muối, xả nước để giảm độ the, sau đó ướp với chanh dây và đường, đem phơi... Đặc biệt, với mứt chùm ruột, do cây ra trái theo mùa nên phải mua trữ đông, đến khi làm mứt thì rã đông, ướp đường đem phơi…

Do mứt làm hoàn toàn thủ công và nguồn nguyên liệu chất lượng nên giữ được gần như trọn vẹn hương vị tự nhiên của trái cây. Đối với mứt mãng cầu thì sử dụng nguyên múi và phơi nắng nên giữ được mùi đặc trưng. “Tôi sản xuất theo hướng hoàn toàn thủ công, mong muốn mang đến hương vị truyền thống và mang lại hương vị Tết xưa qua các loại mứt. Cơ sở cũng sản xuất một số mặt hàng qua dây chuyền máy móc để đáp ứng sản lượng, nhưng vẫn giữ được chất lượng truyền thống”, anh Gian chia sẻ.

Mứt tết làm ra chủ yếu bán cho các tiểu thương tại chợ Bình Minh (Vĩnh Long), TP.Cần Thơ và một số tỉnh lân cận. Giá bán tại cơ sở từ 120.000 - 150.000 đồng/kg mỗi loại. Để kịp cung ứng số lượng mỗi ngày hàng trăm kg, anh Gian phải huy động các thành viên trong gia đình, họ hàng và thuê thêm 5 nhân công cùng làm. Nếu làm đạt năng suất, mỗi người có thu nhập khoảng 180.000 đồng/ngày.