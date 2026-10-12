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    Hơn 200 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter rung chuyển Panama

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Panama ghi nhận hơn 200 dư chấn theo sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter hôm 9.10 (giờ địa phương) khiến gần 1.000 nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại khắp các tỉnh miền trung nước này.
    Hơn 200 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter rung chuyển Panama- Ảnh 1.

    Một khu nhà sụp đổ, đè lên một chiếc xe hơi sau trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra gần bờ nam của Panama 

    ảnh: reuters

    Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã buộc chính phủ Panama phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào cuối tuần qua. Và dư chấn nối tiếp dồn dập gây nhiều thách thức cho công tác ứng phó thảm họa.

    Reuters hôm nay 12.10 dẫn lời các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp cho biết hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, nhưng ít nhất 27 người bị thương và gần 900 ngôi nhà bị hư hại.

    Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng khi công tác đánh giá thiệt hại tiếp tục được tiến hành tại các cộng đồng vùng sâu, vùng xa.

    Bộ Kinh tế Panama cho biết việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ cho phép chính phủ phân bổ tối đa 100 triệu USD cho công tác cứu trợ mà vẫn bảo đảm không vượt quá mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2026, hiện được ấn định ở mức 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

    "Chúng tôi đã ghi nhận hơn 200 dư chấn, và chúng đang tiếp diễn, nhưng cường độ đang giảm dần và khoảng cách các đợt dư chấn kéo dài hơn", Reuters dẫn lời ông Nestor Luke, Giám đốc Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama.

    Trước tình hình trên, Đại sứ Mỹ tại Panama Mỹ Kevin Marino Cabrera cho biết Washington cam kết viện trợ 5 triệu USD và đang gửi một đội ngũ gồm 20 thành viên đến nước này nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu hộ cũng như giúp chính quyền sở tại đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

    Ít nhất 14 cây cầu đã bị hư hại tại các tỉnh Veraguas và Los Santos.

    Các trường học trên toàn Panama tạm ngừng hoạt động ngày 12.10, trong khi hoạt động lưu thông qua kênh đào Panama vẫn được tiến hành bình thường.

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