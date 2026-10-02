Hơn 200 người trẻ tại Huế được hướng dẫn kỹ năng 'huấn luyện' AI trong học tập

Ngày 2.10, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP.Huế phối hợp với Đoàn Trường Du lịch (Đại học Huế), Trường cao đẳng Du lịch Huế cùng các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng AI trong học tập". Chương trình thu hút hơn 200 người trẻ trên địa bàn tham gia.

Chương trình thu hút hơn 200 bạn trẻ ở Huế tham gia ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lớp tập huấn nhằm giúp bạn trẻ tiếp cận những kiến thức và kỹ năng thực tế về AI, nhận thức rõ khả năng cũng như giới hạn của công nghệ, từ đó biết cách lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Tại chương trình, chuyên gia Bùi Tiến Hưng, Công ty TNHH giáo dục và đào tạo Thiên Niên Kỷ, đã chia sẻ chuyên đề "Ứng dụng AI trong học tập". Diễn giả này bắt đầu buổi tập huấn bằng những câu chuyện thực tế sinh động, giúp sinh viên hiểu rõ bản chất công nghệ để sử dụng AI một cách an toàn, đúng mục đích.

Chuyên gia Bùi Tiến Hưng chia sẻ chuyên đề "Ứng dụng AI trong học tập" ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nội dung trọng tâm của buổi tập huấn là tập trung vào kỹ năng đặt câu hỏi và xây dựng yêu cầu để tương tác hiệu quả với AI. Trong đó, chuyên gia Bùi Tiến Hưng nhấn mạnh quy tắc 5 thành tố cơ bản trong câu lệnh gồm: xác định vai trò của AI và người dùng, thiết lập bối cảnh, nêu rõ yêu cầu/mục tiêu, cung cấp dữ liệu tham chiếu và định hình cấu trúc đầu ra (độ dài, thời lượng, định dạng).

Không chỉ trao đổi thông tin, chương trình dành phần lớn thời lượng cho sinh viên thực hành giải quyết các bài toán học tập cụ thể bằng AI ngay tại chỗ, qua đó giúp các bạn trẻ chuyển từ mức độ biết sang kỹ năng chủ động huấn luyện và điều khiển công nghệ.

Nhiều bạn trẻ hào hứng khi được trải nghiệm thực tế AI ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tham gia buổi tập huấn, nhiều bạn trẻ hào hứng khi được trải nghiệm thực tế. Đỗ Thị Vân Khánh, sinh viên năm nhất Trường Du lịch, Đại học Huế, cho biết trước đây thường dùng AI để tìm tài liệu nhưng kết quả chưa như ý do chưa biết cách đưa ra câu lệnh chính xác. Sau buổi học, Khánh đã biết cách chọn đúng công cụ cho từng bối cảnh cụ thể.

Trong khi đó, Tạ Ngọc Sang, sinh viên năm nhất Trường Du lịch (Đại học Huế), chia sẻ bản thân đã sử dụng AI từ thời THPT để hỗ trợ chuẩn bị bài thuyết trình. Tuy nhiên, Sang cũng nhận thấy nguy cơ phụ thuộc và rủi ro từ thông tin chưa qua kiểm chứng của AI.

"Qua buổi tập huấn, em hy vọng sẽ nâng cấp kỹ năng đặt câu lệnh để điều khiển AI phục vụ công việc thay vì bị công nghệ chi phối", Sang nói.