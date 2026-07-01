Ai giữ mùa sen kinh thành Huế? Trả 500.000 đồng một buổi vẫn không ai xuống hồ

Năm nay được đánh giá là một trong những mùa sen nở rộ và đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đi dọc theo những con đường bao quanh khu vực hộ thành hào (là hệ thống hào nước bao quanh kinh thành Huế, được triều Nguyễn xây dựng từ năm 1805 - 1832), người dân địa phương và du khách thập phương không khỏi trầm trồ trước những khoảng hồ rực rỡ sắc màu.

Giữa không gian cổ kính của vùng đất di sản, những đóa sen vươn mình đón nắng mới, mang lại một cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng đặc trưng của mùa hè xứ Huế.

Nhọc nhằn nghề giữ hồn sen

Ít ai biết rằng, đằng sau bức tranh phong cảnh nên thơ ấy là những giọt mồ hôi, là sự kiên trì của những người trồng sen âm thầm. Một số ít người còn làm nghề này là ông Nguyễn Đức Thọ (63 tuổi, trú phường Phú Xuân), người có hơn 40 năm trồng sen ở hộ thành hào trước kỳ đài Huế.

Ông Nguyễn Đức Thọ dầm mình dưới lòng hào thành kinh thành Huế để chăm sóc sen ẢNH: KIỀU THANH

Sau nhiều giờ ngâm mình dưới bùn để chăm sóc sen, ông Thọ nghỉ tay, bồi hồi nhớ lại thời điểm sau khi xuất ngũ trở về từ chiến trường Campuchia vào năm 1986, với tinh thần của một người lính cụ Hồ, ông lập tức tham gia vào hoạt động sản xuất.

Cơ duyên đưa ông đến với nghề trồng sen là những buổi sáng tinh sương theo chân cha ra hộ thành hào phụ việc. Từ những công việc dọn cỏ, nhổ bèo ban đầu, tình yêu dành cho loài hoa thanh cao này cứ thế lớn dần lên. Để rồi từ lúc nào không hay, việc trồng sen ở hộ thành hào đã trở thành một nghề mưu sinh.

Hệ thống hộ thành hào quanh kinh thành Huế rực rỡ sắc hồng mỗi mùa sen ẢNH: KIỀU THANH

Ông Thọ tâm sự rằng, đối với người bình thường, mùa sen bắt đầu khi những cánh hoa bung nở vào mùa hè. Nhưng với ông, một vụ mùa đã bắt đầu từ những ngày đông giá rét của tháng chạp năm trước. Khi cái lạnh thấu xương của thời tiết Huế ùa về, ông đã dầm mình dưới lòng hồ để làm đất, dọn sạch cỏ dại và cấy những mầm sen giống đầu tiên xuống bùn sâu.

"Lội hộ thành hào cực lắm, nước lạnh ngắt, bùn thì sâu quá đầu gối, cành sen đan dày đặc khiến mỗi bước đi như đeo đá. Chưa kể gai sen rạch rách hết da thịt nếu không che chắn kỹ. Dưới lòng bùn còn có mảnh chai, đá nhọn có thể làm mình chấn thương bất cứ lúc nào", ông Thọ vừa nói vừa chỉ vào những vết sẹo chi chít trên đôi bàn tay, bàn chân rắn rỏi của mình.

Hồ sen trải dài khoảng 300 m dọc theo hào thành khu vực trước kỳ đài Huế trở thành điểm check-in lý tưởng của người dân và du khách ẢNH: KIỀU THANH

Sự vất vả của công việc này khiến nghề trồng sen hào thành ngày càng vắng bóng người kế cận. Ông Thọ kể có những ngày cơ thể mỏi mệt, ông ngỏ ý thuê người lội hồ thu hoạch sen hộ với mức tiền công lên tới 500.000 đồng cho một buổi sáng, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhận lời.

Công việc không chỉ dừng lại ở lúc trồng hoa, hái hoa, khi mùa hoa qua đi, ông vẫn phải duy trì việc xuống hồ hằng ngày để dọn dẹp lá úa, lá sâu. Việc cắt tỉa này giúp tạo không gian cho những chồi non mới phát triển, đồng thời để ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuống mặt nước, hạn chế tối đa các loại sâu bệnh phát sinh hại cây.

Dù tốn nhiều công sức và đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì cao, nghề trồng sen lại không mang lại nguồn thu nhập quá cao hay ổn định. Ông Thọ giải thích rằng, đặc thù của lớp bùn dưới hệ thống hào thành kinh thành Huế là không giữ và nuôi dưỡng được sen lưu niên qua nhiều năm. Chính vì vậy, mỗi khi bắt đầu một vụ mới, ông lại phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn để mua hạt giống và phân bón.

"Cây sen này có tính tình đỏng đảnh và nhạy cảm lắm. Nước ngập quá sâu cây cũng chết, mà nguồn nước bị ô nhiễm một chút là lụi tàn ngay. Khi đầm sen đã phát bệnh thì hầu như không có cách nào cứu vãn được. Có những năm, chỉ cần một trận mưa lớn đổ xuống bất ngờ là coi như tôi mất trắng cả vụ. Như năm ngoái, đầm đang độ nở rộ đẹp vô cùng, vậy mà sau một đêm mưa lớn, hoa lá lụi tàn hàng loạt, xót xa lắm chứ". Ông Thọ tâm sự

Mặc dù người trồng phải bận rộn quanh năm với đầm bãi, nhưng thời gian sen nở rực rỡ và đẹp nhất lại vô cùng ngắn ngủi, thường chỉ gói gọn trong khoảng giữa tháng 4 âm lịch. Hơn nữa, vòng đời của một đóa sen từ lúc bắt đầu hé nở đến khi rụng cánh cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 5 ngày.

Đổi lại bằng phần thưởng tinh thần vô giá

Dẫu vòng đời của hoa ngắn ngủi và chứa đựng nhiều rủi ro trắng tay, nhưng người cựu chiến binh này chưa bao giờ lung lay ý định từ bỏ nghề. Đối với ông Thọ, phần thưởng lớn nhất sau những tháng ngày lội bùn vất vả không chỉ đong đếm bằng tiền bạc, mà bằng những giá trị tinh thần thiêng liêng.

"Đúng là hoa sen tàn nhanh, nhưng chính sự ngắn ngủi đó lại làm cho khoảnh khắc hoa nở trở nên đáng giá và trân quý hơn bao giờ hết. Mỗi buổi sáng bước xuống đầm, hít hà mùi hương sen thơm ngát, thanh khiết lan tỏa trong không gian, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái lạ kỳ. Rồi những lúc đứng dưới hồ nhìn lên, thấy người dân, du khách đi ngang qua dừng chân đứng lại ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi hồ sen đẹp quá, nhìn họ cười tươi chụp ảnh, tự dưng tôi thấy mọi mệt mỏi tiêu tan hết", ông Thọ nở nụ cười hiền hậu nói.

Với ông Thọ, niềm vui và những bức hình kỷ niệm của du khách thập phương là phần thưởng tinh thần vô giá đối với người trồng sen ẢNH: KIỀU THANH

Trong suốt hành trình hơn 4 thập kỷ gắn bó với những đóa sen, ông Thọ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ sâu sắc nhất chính là mùa sen năm 1995. Năm đó thời tiết khắc nghiệt, hầu hết các đầm sen trong vùng đều mất mùa hoặc hoa nở không đều, duy chỉ có đầm sen của ông là trúng vụ, hoa nở đều và đẹp.

"Tôi nhớ như in mùa Vu lan năm đó, dường như tất cả các ngôi chùa lớn nhỏ ở cố đô Huế này đều đến tìm tôi để mua sen về cắm dâng Phật. Nhìn thấy thành quả lao động của mình được mọi người trân trọng, thấy bản thân mình có ích và được cần đến, tình yêu và sự gắn bó của tôi với nghề trồng sen lại càng thêm bền chặt", ông Thọ xúc động nhớ lại.

Ngoài trồng sen để thu hoạch bán thành phẩm, công việc này còn để giữ gìn mỹ quan khu vực kinh thành Huế, tạo không gian chụp ảnh cho du khách, vì vậy mỗi năm vào vụ ông Thọ đã chủ động giữ lại hầu hết số lượng hoa trong đầm thay vì hái bán sớm.

Những đóa sen do ông Thọ trồng vươn mình đón nắng mới ẢNH: KIỀU THANH

Hồ sen trải dài khoảng 300 m dọc theo thành hào khu vực trước kỳ đài được ông chăm sóc chu đáo để hoa già đi và tạo gương. Trung bình mỗi vụ, ông thu hoạch được khoảng 300 kg gương sen thành phẩm, bán ra thị trường với mức giá dao động từ 25.000 - 70.000 đồng/kg tùy thuộc vào từng thời điểm.

Ông Thọ tâm sự rằng, trải qua bao thăng trầm của thời gian, bùn đất và dòng nước của hộ thành hào đã thấm vào da thịt, trở thành một phần máu thịt của ông. Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, ông lại bắt đầu một chu trình lao động mới, để khi những tia nắng hạ đầu tiên xuất hiện, những nụ sen dịu dàng lại lặng lẽ tỏa hương bên kinh thành Huế cổ kính.