Ngày 29.11, Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ năm 2026, thu hút 400 đội thi với hơn 2.000 học sinh, sinh viên tham gia tranh tài ở 3 nội dung: thiết kế và chế tạo robot chữa cháy, tên lửa nước và xe chạy bằng thủy lực.

Một đội thi nội dung tên lửa nước ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Lê Thị Thắm, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết ngày hội nhằm tạo sân chơi khoa học, kỹ thuật thiết thực, bổ ích, khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, khám phá năng lực bản thân, vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.

Lê Thị Thắm, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu tại hội thi ẢNH: NGUYỄN LONG

Ở nội dung robot chữa cháy, các đội thi phải thiết kế, chế tạo và vận hành robot thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nước từ khu vực xuất phát đến mô hình tòa nhà giả định xảy ra hỏa hoạn để phun nước chữa cháy.

Với nội dung tên lửa nước, các đội trải qua 2 vòng thi, từ phóng tên lửa lên cao, bung dù, tiếp đất an toàn đến tính toán, điều chỉnh góc phóng để tên lửa bay trúng khu vực mục tiêu.

Trong khi đó, ở nội dung xe chạy bằng thủy lực, các đội chế tạo xe có chiều cao tối đa 1 m, sử dụng 1 lít nước làm nguồn động lực để thi đấu đối kháng trực tiếp trên đường đua dài 10 m.

Các phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức về vật lý, cơ khí, kỹ thuật mà còn giúp học sinh, sinh viên rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Ngày hội được tổ chức theo 2 bảng, gồm bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba, 90 giải khuyến khích cùng các giải phụ cho những đội thi xuất sắc.