Ngày 20.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm thầy cô Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP.HCM và xã Kim Long đã trao quà tặng giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm vui khi trở lại trường và nhận thấy nhiều chuyển biến tích cực ở học sinh. Theo ông, các em có gương mặt tươi vui, phấn khởi, nền nếp và trật tự hơn so với lần ông đến dự khai giảng năm học.

"Đó chính là thành quả giáo dục, rèn luyện, thương yêu, chăm sóc của đội ngũ nhà giáo và nhân viên nhà trường", ông Lộc nhận xét.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng xúc động khi chứng kiến các tiết mục văn nghệ được học sinh tập luyện, dàn dựng mới, thể hiện sự nỗ lực của thầy cô và các em. Đặc biệt, ông nhắc lại cây xanh mình từng trồng tại trường vẫn được chăm sóc tươi tốt, gửi gắm mong muốn các em nhìn cây xanh để nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Đáng chú ý, ông Nguyễn Phước Lộc gợi mở việc đưa những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chơ Ro vào hoạt động giáo dục, gắn với chương trình STEM, STEAM và tìm hiểu môi trường xung quanh.

Theo ông, tín ngưỡng "vạn vật hữu linh" của người Chơ Ro thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, từ mặt trời, mặt trăng đến núi, sông, nguồn nước và cây lúa. Đây cũng là chất liệu gần gũi để học sinh tìm hiểu quy luật tự nhiên, tiếp cận kiến thức khoa học bằng những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Qua đó, các em vừa hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ môi trường và có thêm kiến thức để đóng góp cho cuộc sống sau này.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng đội ngũ nhà giáo là lực lượng quan trọng trong đào tạo thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước. Chỉ số giáo dục, đào tạo không chỉ phản ánh tốc độ phát triển bền vững của địa phương mà còn là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng sống của một đô thị.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Thường trực Thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Lộc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà hội đồng sư phạm, tập thể nhà trường và đội ngũ giáo viên đã đạt được.

Ông cũng đề nghị ngành giáo dục thành phố tiếp tục phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải quyết những kiến nghị của nhà trường, tạo điều kiện để hoạt động giáo dục được vận hành thông suốt.

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng vũ trang, trực tiếp là Bộ đội Biên phòng, xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đối với xã Kim Long, ông đề nghị Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương phối hợp với những địa phương có học sinh theo học tại trường, tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập, phấn đấu học lên cao hơn, trở thành những công dân có ích.

Theo ông, học tập chính là con đường giúp các em thay đổi cuộc đời, tiếp cận thị trường lao động, cải thiện điều kiện sống và góp phần phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị đội ngũ giáo viên tiếp tục đoàn kết, giữ vững tình yêu nghề, không ngừng rèn luyện và đổi mới phương pháp giảng dạy; phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có kết quả học sinh trúng tuyển đại học.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trồng cây đại đoàn kết ẢNH: NGUYỄN LONG

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác cũng đến thăm, chúc mừng thầy cô, học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ). Tại đây, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tham gia trồng cây và trao tặng vườn cây đại đoàn kết cho nhà trường.