Ngày 19.11, tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc Festival Nhân ái năm 2026 với chủ đề "Vì mọi người, ở mọi nơi"; đồng thời phát động chương trình "Đi bộ đồng hành vì cộng đồng" và phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đi bộ đồng hành tại lễ khai mạc

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Festival nhấn mạnh, hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Chủ đề "Vì mọi người, ở mọi nơi" là lời kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông Nhựt, phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Đinh Mùi 2027 cần được triển khai rộng khắp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng để mỗi phần quà thực sự là một niềm vui, giúp các gia đình vơi bớt nhọc nhằn và đón tết đầm ấm.

Tại lễ khai mạc, nhiều cơ quan, doanh nghiệp... đã trao kinh phí ủng hộ quỹ hoạt động chữ thập đỏ để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia đi bộ đồng hành nhằm gây quỹ trao tặng 10.000 suất quà tết (tổng trị giá 10 tỉ đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo.

Trong khuôn khổ Festival Nhân ái năm 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Trình chiếu phim tư liệu "50 năm - Hành trình của lòng nhân ái"; khai mạc Tuần lễ Văn hóa ẩm thực Vũng Tàu năm 2026; diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước; ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng và trao tặng các bộ dụng cụ sơ cấp cứu thiết yếu cho các đơn vị.