7.000 người đi bộ ở trung tâm TP.HCM, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Sáng nay 8.11, khoảng 7.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình do UBND TP.HCM tổ chức, các Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp thực hiện.

Sự kiện diễn ra tại đường Lê Duẩn (đoạn trước Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn), bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút.

Khoảng 7.000 người tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại TP.HCM sáng 8.11 ẢNH: UYỂN NHI

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ở TP.HCM.

Với chủ đề "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình", chương trình kết hợp tuyên truyền pháp luật với xây dựng nếp sống văn minh và phong trào rèn luyện thân thể.

Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra sáng 8.11 tại đường Lê Duẩn, TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, thi hành pháp luật

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9.11) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trong 14 năm qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định và trợ giúp pháp lý.

Năm 2026, Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ẢNH: UYỂN NHI

Ông Cường cho biết, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi đến năm 2030; đến năm 2027 hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để bảo đảm cơ sở pháp lý cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM cũng sẽ đổi mới tuyên truyền pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông chính sách từ khâu dự thảo. Công tác xây dựng chính sách cần gắn với thực tiễn, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Chương trình đi bộ đồng hành kết hợp tuyên truyền pháp luật với phong trào rèn luyện thân thể tại TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Kết thúc phát biểu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tuyên bố phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM và khai mạc chương trình đi bộ đồng hành.