Hơn 2.100 người bị phạt vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.5

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an vừa phát đi thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc trong ngày nghỉ lễ thứ 3 (2.5).

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, về tình hình trật tự, an toàn giao thông, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 44 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 44 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cục CSGT cho biết, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.553 trường hợp vi phạm; tạm giữ 32 xe ô tô, 2.634 xe mô tô, 50 phương tiện khác; tước 322 giấy phép các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.073 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số 8.553 trường hợp vi phạm, có 2.107 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Như vậy, so với 2 ngày nghỉ lễ trước đó, số người vi phạm nồng độ cồn tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tăng 157 trường hợp so với ngày nghỉ lễ thứ 2 (ngày 1.5, có 1.950 trường hợp) và tăng 625 trường hợp so với ngày nghỉ lễ đầu tiên (ngày 30.4, có 1.282 trường hợp).

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 134 trường hợp vi phạm, tước bằng; ở lĩnh vực đường sắt có 6 trường hợp vi phạm.