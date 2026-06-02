Hơn 25 triệu thuê bao di động có thể bị khóa một chiều từ ngày 15.6

Quy định này được thực hiện nhằm rà soát thị trường, thắt chặt quản lý thông tin người dùng và ngăn ngừa các hành vi gian lận công nghệ.

Xử lý sim không chính chủ và điểm nghẽn xác thực

Việc triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKCN đã tạo điều kiện để người dân chủ động tra cứu toàn bộ danh sách số điện thoại đăng ký dưới tên mình. Cơ chế này cho phép người dùng xác nhận các số thuê bao di động đang thực tế sử dụng, đồng thời phát hiện và loại bỏ những đầu số nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã ghi nhận khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dân xác nhận là không sử dụng chính chủ. Trên cơ sở dữ liệu đó, doanh nghiệp viễn thông đã rà soát, gửi thông báo yêu cầu người dùng cải chính thông tin, ký lại hợp đồng và thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo đúng quy định.

Nếu người dùng không xác thực thông tin thuê bao di động, số điện thoại đang dùng sẽ bị khóa từ ngày 15.6 Ảnh: Anh Quân

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của chiến dịch là vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNeID nhưng chưa được người dân bấm xác nhận trạng thái chính chủ. Theo quy định của Cục Viễn thông, nếu quá thời hạn 15.6.2026 mà chủ thuê bao vẫn bỏ qua bước xác nhận, các nhà mạng sẽ khóa chiều gọi đi và nhắn tin SMS đối với các số điện thoại này.

Siết chặt bảo mật khi thuê bao di động thay đổi thiết bị

Bên cạnh hạn chót xác thực, Thông tư 08 cũng bổ sung quy định áp dụng từ ngày 15.6.2026 đối với các trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối. Cụ thể, khi người dùng chuyển thẻ SIM sang điện thoại mới hoặc thay thế eSIM, hệ thống sẽ yêu cầu thực hiện lại quy trình quét sinh trắc học khuôn mặt. Biện pháp kiểm soát này tương tự quy trình xác thực đang áp dụng cho các tài khoản ngân hàng và tài khoản VNeID, đảm bảo số điện thoại luôn gắn liền với chính chủ.

Quy định mới được kỳ vọng hạn chế tối đa rủi ro cho chủ thuê bao trong các tình huống mất hoặc thất lạc thiết bị nhưng chưa kịp báo khóa tổng đài, ngăn chặn việc kẻ xấu chiếm đoạt quyền truy cập để thực hiện hành vi lừa đảo. Đại diện Cục Viễn thông đánh giá việc chủ động xác minh không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà còn thúc đẩy môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ cho tiến trình chuyển đổi số.

Trước dự báo về việc hàng triệu khách hàng có thể bị gián đoạn liên lạc sau ngày 15.6, các nhà mạng lớn như Viettel và VNPT đang tập trung nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ. Nhiều tổ công tác lưu động đã được thành lập để hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho nhóm đối tượng là người cao tuổi và những người yếu thế trong xã hội nhằm hoàn thành thủ tục xác thực theo đúng dòng thời gian quy định.