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Kinh tế Địa ốc

Hơn 2.500 căn nhà của Tập đoàn Bcons được xem xét cấp sổ hồng

Đình Sơn
Đình Sơn
Ngày 1.7, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương (cũ) để xem xét gỡ vướng cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã xem xét 6 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc Tập đoàn Bcons, với quy mô hơn 2.500 căn hộ, nhà liên kế.

Cụ thể, dự án chung cư Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, do Công ty cổ phần Bất động sản Bcons PS làm chủ đầu tư, với tổng số 522 căn hộ. Dự án đã được nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC.

Dự án khu phức hợp dịch vụ chung cư Bcons, phường Đông Hòa, do Công ty cổ phần Bất động sản Bcons Land làm chủ đầu tư. Dự án gồm 1.951 căn hộ , 22 căn nhà liên kế. Dự án đã được nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC, đã đưa vào sử dụng từ tháng 12.2025.

Dự án tiếp theo là khu nhà ở Phát Khang, phường Đông Hòa, do Công ty cổ phần Bất động sản Bcons Homes làm chủ đầu tư, với quy mô 115 căn nhà liên kế.

Hơn 2.500 căn nhà của Tập đoàn Bcons được xem xét cấp sổ hồng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng họp tổ công tác để gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện chủ đầu tư đối với 3 dự án nói trên cùng ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 đồng ý cấp sổ hồng cho khách hàng mua nhà tại các dự án nói trên. Tuy nhiên, ông yêu cầu công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cùng với hoàn thiện một số thủ tục khác trong quá trình thực hiện cấp sổ hồng.

Ngoài 3 dự án nói trên, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đồng ý cấp sổ hồng cho 3 dự án khác gồm dự án khu nhà ở Hướng Dương do Công ty cổ phần Bất động sản Hướng Dương làm chủ đầu tư, với có quy mô 150 căn nhà liên kế; dự án chung cư cao tầng Đồi Ben (BenHill) do Công ty cổ phần Đầu tư BenHouse Việt Nam, quy mô 852 căn hộ; dự án khu nhà ở Phước Lộc Thọ do Công ty cổ phần Nam Việt Phát làm chủ đầu tư, gồm 38 căn nhà liên kế.

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Tập đoàn Bcons Bất động sản Sổ hồng địa ốc

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