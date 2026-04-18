Thời sự

Tập đoàn Bcons tài trợ xây Cung thiếu nhi TP.HCM ở Thủ Thiêm

Sỹ Đông - Đỗ Trường
18/04/2026 10:20 GMT+7

Công trình Cung thiếu nhi TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Tập đoàn Bcons tài trợ theo hình thức "chìa khóa trao tay", thời gian thiết kế và thi công 15 tháng.

Sáng 18.4, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết dừng đầu tư Cung thiếu nhi TP.HCM bằng ngân sách, chuyển sang hình thức BT, doanh nghiệp đầu tư nhưng không yêu cầu thanh toán.

Dự án Cung thiếu nhi TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, khởi công hồi tháng 10.2025 trên khu đất gần 40.000 m2 ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Đến nay, dự án đã triển khai một số hạng mục như bao che hàng rào, lập lán trại, đắp bờ bao và san lấp mặt bằng, chuẩn bị thử tĩnh tải cọc, san lấp mặt bằng đạt 100%.

Đầu tháng 4.2026, tập thể Thường trực UBND TP.HCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư các dự án Cung thiếu nhi TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ đầu tư công sang phương thức đối tác công tư.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp sáng 18.4

Ngày 7.4, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons có công văn đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Tập đoàn này sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện dự án, bao gồm thiết kế, thi công và bàn giao theo hình thức "chìa khóa trao tay". Chi tiết hợp đồng sẽ được làm rõ trong quá trình phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM.

Về tiến độ, thời gian thiết kế dự án khoảng 3 tháng, sau khi có giấy phép xây dựng sẽ hoàn thành trong 12 tháng.

Sau đó, TP.HCM thống nhất tiếp nhận công trình do Tập đoàn Bcons xây dựng, tài trợ theo thiết kế và quy hoạch được duyệt. UBND TP.HCM đánh giá việc chuyển từ đầu tư công sang hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội.

- Ảnh 2.Phối cảnh dự án Cung thiếu nhi TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Phối cảnh dự án Cung thiếu nhi TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngoài dự án Cung thiếu nhi TP.HCM, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng biểu quyết thông qua việc dừng dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch theo hình thức đầu tư công. 

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết việc tạm dừng 2 dự án này theo hình thức đầu tư công nhằm mục đích chuyển đổi phương thức đầu tư. Cung thiếu nhi và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TPHCM sẽ được xây dựng trong dự án trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố tại Thủ Thiêm với hình thức đối tác công tư (PPP).

Bên cạnh đổi hình thức đầu tư, Cung thiếu nhi TP.HCM cũng chuyển sang vị trí mới, tại khu đất ký hiệu 1.K5.1.VH, rộng 2,8 ha, cũng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc hoán đổi này giúp công trình có khuôn viên tương đối độc lập, thuận lợi để tổ chức các hoạt động đặc thù cho thiếu nhi và gắn liền với không gian cây xanh, mặt nước, không gian công cộng.

Với thiết kế mở, các em thiếu nhi sẽ có nhiều không gian để hoạt động hơn so với phương án cũ, các em cũng có thể sử dụng những không gian, tiện ích trong khu vực Trung tâm hành chính TP.HCM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
