Sáng 20.11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy xảy ra tại Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Nhà máy giấy Lee & Man) trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A, giai đoạn 1 ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Đám cháy tại kho chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) ẢNH: DUY TÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19.11, đám cháy xảy ra tại kho chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất giấy của công ty. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, đám cháy ban đầu xuất hiện từ một đốm lửa nhỏ ở giữa khu vực kho. Phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận xử lý.

Tuy nhiên, do kho bãi chứa những vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng kho bãi rộng khoảng 20.000 mét vuông của công ty. Khói đen cùng lửa đỏ bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.