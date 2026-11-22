Ngày 21.11, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, Ngày hội Tinh hoa hồn Việt 2026 diễn ra với nhiều hoạt động giới thiệu, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đáng chú ý, không gian triển lãm thư pháp chữ Quốc ngữ “Nét chữ nết người” quy tụ hơn 300 thầy đồ, với hàng trăm tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp của con chữ Việt.

Không chỉ thể hiện những câu thơ, lời hay ý đẹp, các tác phẩm còn cho thấy sự sáng tạo trong cách viết thư pháp chữ Quốc ngữ. Từ đường nét, bố cục đến màu sắc, mỗi tác phẩm mang dấu ấn riêng, gửi gắm tình yêu quê hương, gia đình, con người và những giá trị truyền thống.

Một số tác phẩm thư pháp chữ Quốc ngữ được trưng bày tại triển lãm ẢNH: THÁI THẮNG

Lan tỏa tình yêu văn hóa

Nghệ nhân thư pháp Trương Thị Bích Thủy, Chủ nhiệm CLB thư pháp Long An, cho biết đây là lần thứ ba bà tham gia triển lãm. Năm nay, sự kiện mang đến cảm xúc đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Bà vui khi có dịp giới thiệu tác phẩm của mình tại chương trình.

Theo bà Thủy, triển lãm năm nay có quy mô lớn hơn, với hàng trăm tác phẩm được sắp xếp hài hòa. Đáng chú ý, bên cạnh những nghệ nhân lâu năm còn có đông đảo người trẻ tham gia, cho thấy sức hút và sự tiếp nối của bộ môn nghệ thuật này. “Các tác phẩm thư pháp của các bạn trẻ hiện nay có chất lượng rất tốt. Qua đó có thể thấy các bạn thực sự đam mê, chịu khó học hỏi và rèn luyện rất nhiều mới có thể tạo nên những tác phẩm đẹp”, bà chia sẻ.

Nghệ nhân Trương Thị Bích Thủy giới thiệu tác phẩm tại triển lãm ẢNH: THÁI THẮNG

Cùng tham gia triển lãm, nghệ nhân Kim Thanh (bút danh Thiên Yết), đến từ Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), cho biết đây là lần thứ hai chị góp mặt tại chương trình. Có khoảng 10 năm theo đuổi thư pháp, chị ấn tượng với số lượng tác giả tham gia năm nay, không gian trưng bày được mở rộng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Theo chị, những dịp gặp gỡ như vậy không chỉ tạo cơ hội giới thiệu tác phẩm mà còn giúp người thực hành thư pháp giao lưu, học hỏi và kết nối. Chị mong có thêm nhiều triển lãm tương tự để nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng.

Nghệ nhân Kim Thanh (Thiên Yết) tham gia triển lãm thư pháp ẢNH: THÁI THẮNG

Chị Lê Thị Cẩm Hồng, một khán giả tham dự ngày hội, bày tỏ sự vui mừng khi địa phương tổ chức chương trình để người dân có dịp tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Chị đặc biệt ấn tượng với những bức tranh thể hiện nét đặc trưng văn hóa các vùng miền, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú trong bản sắc dân tộc.

Đưa di sản đến gần hơn với đời sống

Bên cạnh triển lãm thư pháp, Ngày hội Tinh hoa hồn Việt còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm văn hóa. Người dân có thể tìm hiểu gốm sứ Bát Tràng, tranh dân gian Đông Hồ, nghệ thuật cồng chiêng Tây nguyên, văn hóa và ẩm thực của đồng bào Chăm, thưởng thức trà đạo và tham gia các hoạt động đọc sách gia đình.

Nghệ thuật cồng chiêng Tây nguyên góp thêm sắc màu văn hóa cho ngày hội ẢNH: THÁI THẮNG

Các không gian được bố trí đan xen, giới thiệu những loại hình nghệ thuật, phong tục và tập quán từ nhiều vùng miền. Thay vì chỉ quan sát, công chúng còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Dịp này, phường Chánh Hưng ra mắt không gian văn hóa số, giới thiệu những dấu ấn về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và quá trình phát triển của địa phương thông qua hình thức số hóa. Cách tiếp cận này góp phần giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, tìm hiểu di sản thuận tiện và trực quan hơn.

UBND phường Chánh Hưng cũng vinh danh, khen thưởng 30 tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách TP.HCM năm 2026. Trong đó, một tác phẩm được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải cấp thành phố.

Diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, ngày hội tạo dịp để nghệ nhân và công chúng gặp gỡ, chia sẻ tình yêu văn hóa truyền thống. Qua những hoạt động trưng bày và trải nghiệm, các giá trị di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống cộng đồng.