Hơn 3.000 người Việt ở thành phố Asan (Hàn Quốc) có thêm 'mái nhà chung'

Vừa qua, Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan đã chính thức ra mắt tại Trung tâm nền tảng cộng đồng Chungnam (AUREUM) tại thành phố Asan, tỉnh Chungcheongnam-do (Chungnam), Hàn Quốc. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mạng lưới tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chungnam theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững.

Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động ẢNH: HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ASAN

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ, Phó đại sứ tại Đại sứ quán VIệt Nam tại Hàn Quốc; ông Jo Chul-ki - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Chungnam; ông Lee Gi-seok - Cục trưởng Cục phúc lợi thành phố Asan, đại diện Thị trưởng thành phố Asan; ông Kim Hak-min - Chủ tịch Ủy ban Cố vấn kiểm tra đạo đức Quốc hội Hàn Quốc; cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng địa phương, Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Theo quyết định công nhận của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, bà Kim Min Young (Bùi Thị Huế) được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan nhiệm kỳ đầu tiên, cùng Ban chấp hành lãnh đạo hoạt động của hội trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Chungnam và thành phố Asan. Bà Nguyễn Thị Thái Bình đánh giá cao vai trò của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam trong việc xây dựng cộng đồng theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của người dân, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở cấp địa phương.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bà Nguyễn Thị Thái Bình – Tham tán Công sứ, Phó đại sứ (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ASAN

Phó đại sứ đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Chungnam và các cơ quan phụ trách chính sách người nước ngoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam và các gia đình đa văn hóa tham gia các diễn đàn, hội thảo, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách phát triển địa phương.

Bà cũng đề nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị AI; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội cho người Việt; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến kinh tế, kết nối doanh nghiệp và diễn đàn hợp tác song phương nhằm hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2027).

Ông Jo Chul-ki - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Chungnam đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam đã trở thành một bộ phận quan trọng trong xã hội đa văn hóa của Chungnam. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với cộng đồng người Việt Nam thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và kết nối nhân dân giữa 2 quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm (trái) - Phó chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Sáng lập và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam tham dự buổi lễ ẢNH: HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ASAN

Đại diện thành phố Asan, ông Lee Gi-seok - Cục trưởng Cục Phúc lợi thành phố Asan nhấn mạnh thành phố luôn coi cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng nước ngoài tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển địa phương. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam để triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho lao động, du học sinh, gia đình đa văn hóa và thế hệ trẻ gốc Việt.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm - Phó chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, sáng lập và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam cho biết việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Chungnam theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Theo ông Liêm, từ thực tiễn cộng đồng hơn 22.000 người Việt Nam tại Chungnam, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam được thành lập vào tháng 7 năm 2024 nhằm tạo một tổ chức đại diện, kết nối và hỗ trợ cộng đồng. Sau đó, Hội Người Việt Nam tại huyện Hongseong được thành lập cuối năm 2024 và nay là Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan, từng bước hình thành mạng lưới tổ chức cộng đồng từ cấp tỉnh đến cấp thành phố, huyện.