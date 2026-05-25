Hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển lãm đô thị thông minh và sống xanh

Ngày 25.5, dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.HCM, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM - SIHUB và Gallery Architecture & Materials công bố chương trình triển lãm "Smart Lanscape & Healthy Living Expo 2026". Đây là sự kiện giới thiệu các giải pháp đô thị thông minh, xu hướng sống bền vững tại Việt Nam với dự kiến có hơn 50 doanh nghiệp tham gia.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở KH-CN TPHCM, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ mà còn đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, startup và cộng đồng sáng tạo. Trên thế giới, các mô hình thông minh đang tăng trưởng mạnh. Việc chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu mà còn là cơ hội cho tăng trưởng bền vững của quốc gia. TP.HCM đang thực hiện nhiều chương trình, hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, chuyển đổi số, sáng tạo, đổi mới. Vì vậy thông qua triển lãm, Sở KH-CN TP.HCM mong muốn hình thành một không gian mở để các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, công nghệ mới được lan tỏa, các mối quan hệ hợp tác được thúc đẩy; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và vai trò của công nghệ trong kiến tạo tương lai đô thị.

Chia sẻ thêm về triển lãm, ThS-KTS Nguyễn Thu Phong, nhà sáng lập Gallery Architecture & Materials, đại diện Ban tổ chức, cho biết tại triển lãm khách tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm công nghệ và giải pháp theo xu hướng thiết kế hiện đại, nhiều ý tưởng sáng tạo. Sự kết hợp giữa thiết kế đô thị, cảnh quan và công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng IoT, đô thị thông minh, nhà thông minh, cảnh quan thông minh... đang mở ra hướng tiếp cận mới cho không gian sống đô thị theo hướng nhỏ gọn hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. Các hoạt động tại triển lãm không chỉ thúc đẩy kết nối giữa giới chuyên môn và cộng đồng sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ nhận thức về phát triển bền vững trong không gian sống tương lai.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19.7 tại SIHUB, số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Các doanh nghiệp và startup công nghệ tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp sáng tạo, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm mà TP.HCM ưu tiên phát triển gồm: công nghệ thông minh, vật liệu/giải pháp cảnh quan, năng lượng sạch, cây xanh sinh thái, thiết kế kiến trúc, chăm sóc sức khỏe.



