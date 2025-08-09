Hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị tim mạch tại Đà Lạt

Ngày 9.8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây nguyên mở rộng lần thứ 14.

Giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết hội nghị lần này quy tụ trên 500 đại biểu đến từ mọi miền đất nước, trong đó có 19 giáo sư, phó giáo sư, 34 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường đại học.

Hội nghị có 105 diễn giả, báo cáo viên với 159 bài báo cáo, 30 phiên khoa học, 3 phiên hội thảo vệ tinh, 5 phiên talkshow và tranh biện.

Hiện nay, bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và ở Việt Nam. Tại Việt Nam, tình hình bệnh lý tim mạch ngày càng đáng báo động với tỷ lệ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim... ngày càng gia tăng và trẻ hóa, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca tử vong do bệnh lý tim mạch.

Theo đó, trong 2 ngày 9 và 10.8, các đại biểu được chia sẻ các chủ đề nghiên cứu về tim mạch, tăng huyết áp, thận… Nhiều phiên thảo luận chuyên sâu các đề tài như: Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh suy tim, tăng huyết áp; các yếu tố nguy cơ tim mạch và dự phòng tim mạch; rối loạn lipid máu và xơ vữa động mạch, những tiến bộ trong can thiệp động mạch vành; chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng tim mạch.

Bên cạnh đó, các chuyên gia chia sẻ những cập nhật trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp; hội chứng tim mạch - thận - chuyển hóa: thách thức trong ứng dụng thực hành lâm sàng; bệnh lý tim - thận và những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp…