Sức khỏe

Hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị tim mạch tại Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
09/08/2025 17:18 GMT+7

Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây nguyên mở rộng với sự tham dự của hơn 500 nhà khoa học, bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành tim mạch đến từ nhiều tỉnh thành và các bệnh viện lớn trong cả nước.

Ngày 9.8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây nguyên mở rộng lần thứ 14.

Hội nghị tim mạch ở Đà Lạt thu hút hơn 500 đại biểu tham dự - Ảnh 1.

Giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, cho biết hội nghị lần này quy tụ trên 500 đại biểu đến từ mọi miền đất nước

ẢNH: LÂM VIÊN

Giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết hội nghị lần này quy tụ trên 500 đại biểu đến từ mọi miền đất nước, trong đó có 19 giáo sư, phó giáo sư, 34 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường đại học.

Hội nghị có 105 diễn giả, báo cáo viên với 159 bài báo cáo, 30 phiên khoa học, 3 phiên hội thảo vệ tinh, 5 phiên talkshow và tranh biện. 

Hiện nay, bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và ở Việt Nam. Tại Việt Nam, tình hình bệnh lý tim mạch ngày càng đáng báo động với tỷ lệ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim... ngày càng gia tăng và trẻ hóa, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca tử vong do bệnh lý tim mạch.

Hội nghị tim mạch ở Đà Lạt thu hút hơn 500 đại biểu tham dự - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị tim mạch tại Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, trong 2 ngày 9 và 10.8, các đại biểu được chia sẻ các chủ đề nghiên cứu về tim mạch, tăng huyết áp, thận… Nhiều phiên thảo luận chuyên sâu các đề tài như: Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh suy tim, tăng huyết áp; các yếu tố nguy cơ tim mạch và dự phòng tim mạch; rối loạn lipid máu và xơ vữa động mạch, những tiến bộ trong can thiệp động mạch vành; chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng tim mạch.

Bên cạnh đó, các chuyên gia chia sẻ những cập nhật trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp; hội chứng tim mạch - thận - chuyển hóa: thách thức trong ứng dụng thực hành lâm sàng; bệnh lý tim - thận và những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp…

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng hội nghị không chỉ là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh Lâm Đồng được giao lưu, học hỏi, mà còn là dịp để ngành y tế khu vực miền Trung - Tây nguyên cùng nhau trao đổi chuyên môn, chia sẻ các thành tựu, cập nhật các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh lý tim mạch - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật hiện nay.

Hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị tim mạch tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Tuấn, thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của ngành y tế địa phương, tỉnh Lâm Đồng nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật của các trường đại học, bệnh viện ở TP.HCM.

Tỏi và tim mạch: Thần dược tự nhiên hay chỉ là lời đồn?

Tỏi và tim mạch: Thần dược tự nhiên hay chỉ là lời đồn?

Phân tích từ hơn 100 nghiên cứu khẳng định vai trò tích cực của tỏi với sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi.

