Phần trình diễn Vũ hội khăn rằn quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên và đông đảo khán giả tham gia Ảnh: Ngọc Dương

Diễn ra tại Sân khấu cộng đồng - Sắc màu văn hóa Việt, trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Vũ hội khăn rằn tạo nên không khí lễ hội sôi động với sự tham gia của hơn 500 văn nghệ sĩ TP.HCM, đại diện 54 dân tộc Việt Nam, nghệ nhân, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, Trịnh Kim Chi, ca sĩ Phương Thanh, Nguyên Vũ, diễn viên Tuyết Thu, Minh Luân, Vân Trang, MC Quỳnh Hoa cùng các hoa hậu Phan Phương Oanh, Emoura Phạm... Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, góp phần tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ qua hình ảnh chiếc khăn rằn.

Không đơn thuần là một hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, Vũ hội khăn rằn còn tạo không gian để nghệ sĩ và công chúng cùng giao lưu, hòa mình vào các hoạt động âm nhạc, vũ đạo tập thể. Những chiếc khăn rằn xuất hiện đồng loạt trong không gian trình diễn, kết hợp với âm nhạc và các động tác vũ hội, tạo nên màn trình diễn cộng đồng giàu màu sắc, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Vũ hội khăn rằn kết nối cộng đồng, lan tỏa sắc màu văn hóa Việt

Chương trình giao lưu nghệ thuật trên phố đi bộ quy tụ các nghệ sĩ đến từ những đơn vị nghệ thuật Ảnh: BTC

Vũ hội khăn rằn là chương trình giao lưu nghệ thuật cộng đồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật.

Các hoa, á hậu, nam vương cùng mặc áo dài, đeo khăn rằn trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh: BTC

Du khách quốc tế cũng hào hứng trải nghiệm chương trình khi khoác lên mình chiếc khăn rằn Nam bộ Ảnh: L.X

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt cho biết Vũ hội khăn rằn không chỉ hướng đến một tiết mục nghệ thuật đường phố mà còn mong muốn tạo không gian để mọi người cùng tham gia, trở thành một phần của hoạt động văn hóa chung. Qua đó, chương trình góp phần thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.

Gắn bó với đời sống người dân Nam bộ, chiếc khăn rằn không chỉ là vật dụng quen thuộc mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử và tình cảm của vùng đất này. Trong ngày hội có sự tham gia của đại diện 54 dân tộc, hình ảnh chiếc khăn rằn vượt ra khỏi ý nghĩa biểu trưng cho văn hóa Nam bộ, trở thành điểm gặp gỡ, kết nối các cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước.

Về dàn dựng, chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn tập thể và tương tác với công chúng. Điểm nhấn là đại vũ hội khăn rằn, nơi các nhóm trình diễn cùng hòa vào một không gian chung, vừa tôn vinh nét văn hóa Nam bộ, vừa thể hiện sự đa dạng và tinh thần giao lưu của văn hóa Việt Nam.

Thông điệp "Một chiếc khăn - Ngàn trái tim - Chung nhịp Việt Nam" được gửi gắm xuyên suốt chương trình. Trong đó, chiếc khăn đại diện cho nét đẹp văn hóa thân thuộc, ngàn trái tim tượng trưng cho sự đồng cảm, sẻ chia, còn chung nhịp Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Đông đảo nghệ sĩ, đại diện các dân tộc và du khách cùng tham gia Vũ hội khăn rằn, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam Ảnh: L.X

Với đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở quy mô hay hiệu ứng trình diễn mà còn ở sự kết nối giữa những người tham gia. Khi cùng cầm trên tay chiếc khăn rằn và hòa vào nhịp điệu chung, mỗi người đều trở thành một phần của ngày hội, góp sức lan tỏa tình yêu văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc.