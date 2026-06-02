Sức khỏe

Hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi trong gần 3 tuần qua

Nam Sơn
02/06/2026 14:06 GMT+7

Cục Quản lý dược vừa thông báo thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense và nước rửa tay bảo vệ da Botanika. Trước đó, trong tháng 5, hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm của các công ty đã bị yêu cầu thu hồi.

Ngày 1.6, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 2 lô sản phẩm: nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika, chai 500 g, trên nhãn ghi: số lô 706, hạn sử dụng: 10.10.2028 và sữa tắm nước hoa Xmen for boss intense, chai 180 g, trên nhãn ghi: số lô: D46; hạn sử dụng: 30.7.2028.

Hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi trong gần 3 tuần qua- Ảnh 1.

Công văn của Cục Quản lý dược thông báo thu hồi nước rửa tay và sữa tắm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố

ẢNH: DAV.GOV.VN

Hai sản phẩm do Công ty cổ phần Marico South East Asian đưa ra thị trường và sản xuất (tại KCN Sóng Thần 1, TP.HCM). Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Thu hồi 511 sản phẩm của Công ty THNN mỹ phẩm Việt Hương

Trước đó, trong tháng 5, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc hơn 500 sản phẩm.

Trong đó, có 511 sản phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, Hà Nội). 

Lý do thu hồi: công ty không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm (CGMPASEAN) theo quy định của pháp luật.

Các sản phẩm gồm: sữa tắm, tinh chất sáng da, kem dưỡng, dầu gội phủ bạc..

Hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi trong gần 3 tuần qua- Ảnh 2.

Các sản phẩm trong danh sách đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc, theo thông báo của Cục Quản lý dược

ẢNH: DAV.GOV.VN

Ngoài ra, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm kem chống nắng Antisun (số tiếp nhận PCB: 0402/24/CBMP-LA ngày 19.3.2024), số lô 0124DH, ngày sản xuất 15.3.2024, do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami natural home (KCN Tân Đức, tỉnh Tây Ninh) đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi, tiêu hủy: có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Với lý do tương tự, Cục Quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Whitening sheet mask greentea, mặt nạ dưỡng trắng da, số lô 5050501, ngày sản xuất 5.5.2025, do Công ty cổ phần TVR (địa chỉ tại KCN Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đưa ra thị trường.

Cục Quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml, số lô 4, HSD 15.9.2028, của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (P.Hiệp Bình, TP.HCM), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.


Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 mỹ phẩm

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định, khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

