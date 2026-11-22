Chiều 21.11, tại Làng du lịch Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa), giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup 2026 khai mạc với hơn 500 vận động viên tham gia. Sự kiện do UBND xã Vĩnh Hải phối hợp Công ty TNHH Phát Hoàng Long tổ chức, mang thông điệp "Khám phá Vĩnh Hải – Kết nối cộng đồng".

Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup 2026 ẢNH: H.T

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly 5, 10 và 16 km. Thông qua giải chạy, ban tổ chức hướng đến kết nối hoạt động thể thao với trải nghiệm du lịch, tạo dịp để người tham gia khám phá cảnh quan và tìm hiểu về vùng đất Vĩnh Hải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Trưởng ban Tổ chức giải, cho biết sự kiện vừa thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, vừa góp phần giới thiệu tiềm năng và những giá trị đặc sắc của địa phương đến du khách trong nước, quốc tế.

Một vận động viên về đích ẢNH: H.T

Ngoài các giải theo cự ly và nhóm tuổi, ban tổ chức còn có các hạng mục dành cho gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp, cặp đôi; vinh danh vận động viên trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất và các cá nhân có phong cách, trang phục ấn tượng. Các hạng mục giải thưởng đa dạng cũng khuyến khích nhiều đối tượng tham gia, biến đường chạy thành không gian giao lưu, kết nối giữa các gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao.

Đặc biệt, giải chạy có sự tham gia của siêu mẫu quốc tế Thanh Thùy và bà Harmony Le – nhà sáng lập kiêm CEO Học viện Free To Fly, góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, đại diện nhà tài trợ chính, giải chạy là dịp kết nối thể thao với du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh Vĩnh Hải đến cộng đồng yêu thể thao. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành với địa phương trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Các vận động viên nhận giải ẢNH: H.T

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup 2026 còn góp phần đưa thể thao trở thành một trải nghiệm du lịch mới, nơi mỗi vận động viên có thể kết hợp chinh phục thử thách với khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống địa phương. Việc tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối và thu hút khách đến với Vĩnh Hải.