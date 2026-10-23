Khánh Hòa tổ chức giải chạy khám phá vùng biển Vĩnh Hy

Ngày 22.10, tại Resort Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa), Ban tổ chức họp báo công bố giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ nhất năm 2026, với sự tham dự của đại diện hơn 100 doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên cả nước cùng các VĐV, khách mời.

Ban tổ chức chủ trì họp báo công bố giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ nhất năm 2026 ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, giải có 3 cự ly gồm 5 km, 10 km và 16 km, phù hợp với nhiều đối tượng, từ người mới làm quen với chạy bộ đến VĐV muốn thử thách sức bền. Các cung đường gắn với cảnh quan thiên nhiên vùng biển Vĩnh Hải - Vĩnh Hy, mang đến cơ hội vừa chinh phục đường chạy, vừa khám phá điểm đến.

Ông Lê Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết sự kiện hướng đến thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu cộng đồng và quảng bá du lịch địa phương. Qua giải chạy, địa phương mong muốn giới thiệu cảnh quan, con người Vĩnh Hải – Vĩnh Hy đến du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Tiến, bảo đảm an toàn cho VĐV là yêu cầu được chú trọng, cần sự phối hợp giữa chính quyền, ban tổ chức, các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp và người dân. Các nội dung về cung đường thi đấu, bố trí điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và phương án bảo đảm an toàn cũng được giới thiệu tại buổi họp báo.

Đại biểu và đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tham dự buổi họp báo giới thiệu giải chạy ẢNH: BTC

Bên cạnh giải thưởng theo cự ly và nhóm tuổi, chương trình dự kiến có các hạng mục dành cho gia đình, CLB, doanh nghiệp và cặp đôi; đồng thời trao giải cho VĐV trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất và có trang phục ấn tượng, tạo thêm không khí giao lưu trên đường chạy.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, Phó trưởng ban tổ chức thường trực, cho biết sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối cộng đồng chạy bộ với các đơn vị du lịch, lưu trú, dịch vụ tại địa phương.

Sơ đồ đường chạy các cự ly 5 km, 10 km và 16 km, với điểm xuất phát và về đích tại Resort Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa ẢNH: BTC

Gắn thể thao với trải nghiệm biển, núi Vĩnh Hải - Vĩnh Hy, giải được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách kết hợp vận động, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp liên kết dịch vụ, góp phần lan tỏa sức hút của vùng biển Vĩnh Hy phía nam Khánh Hòa.