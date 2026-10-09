Nha Trang đón khoảng 5.000 vận động viên chạy đêm, lan tỏa tình yêu biển đảo

Ngày 9.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026. Giải diễn ra vào tối 12.12, với 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Khu vực khai mạc, xuất phát, về đích và trao giải đặt tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vận động viên tranh tài trên tuyến đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, trải nghiệm cảnh quan và nhịp sống đô thị biển về đêm.

Ông Lê Hoàng Triều, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu tại họp báo ẢNH: BKH

Ông Lê Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VietRace365, đơn vị vận hành giải, cho biết đến sáng 9.10 đã có hơn 4.200 vận động viên đăng ký. Ban tổ chức dự kiến quy mô giải đạt khoảng 5.000 người, với sự tham gia của nhiều vận động viên đến từ Nga, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác. Vé tham dự được bán đến hết ngày 12.11.2026.

Theo ông Dương, điểm mới của mùa giải năm nay là bổ sung cự ly 21 km, tạo thêm lựa chọn cho người yêu chạy bộ. Các hoạt động được tổ chức trong ngày 12.12; phần thi chạy diễn ra vào buổi tối và kết thúc trước nửa đêm.

Thông qua cung đường ven biển, ban tổ chức mong muốn giới thiệu cảnh quan Nha Trang, kết nối hoạt động thể thao với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và dịch vụ du lịch. Giải được kỳ vọng từng bước trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần thu hút du khách và làm phong phú các hoạt động về đêm tại địa phương.

Đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ chính và đơn vị vận hành giải trao đổi với báo chí về Nha Trang Night Run 2026 ẢNH: BKH

Tại họp báo, các phóng viên đặt nhiều câu hỏi về phương án bảo đảm y tế, an toàn cho vận động viên; những điểm mới của mùa giải; việc giới thiệu sản phẩm đặc trưng Khánh Hòa và kết nối giải chạy với các chương trình kích cầu du lịch.

Mang thông điệp "Tình yêu biển đảo", giải còn hướng đến khơi gợi ý thức bảo vệ, gìn giữ biển đảo Việt Nam và tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Ban tổ chức sẽ trích một phần nguồn thu để gây quỹ mổ mắt cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại họp báo công bố giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026 ẢNH: BKH

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, đơn vị tài trợ chính, cho biết sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với nguồn tài nguyên biển đảo và công sức của nhiều thế hệ người lao động. Vì vậy, cùng với bảo tồn đàn chim yến, phát triển sản xuất kinh doanh, công ty chú trọng các hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo cộng đồng.

"Đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước, cũng là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với quê hương bằng những việc làm cụ thể", bà Vân chia sẻ.

Tiếp nối mùa giải năm 2024, Yến sào Khánh Hòa cam kết đồng hành cùng giải trong giai đoạn 2026–2030, mong muốn góp phần xây dựng một sự kiện thể thao, du lịch thường niên mang dấu ấn riêng của Nha Trang. Năm nay, 1.500 cán bộ, người lao động của công ty đã đăng ký tham gia cự ly 5 km.

Theo bà Vân, chương trình hỗ trợ mổ mắt giúp nối dài ý nghĩa của giải chạy, từ niềm vui rèn luyện sức khỏe đến cơ hội tìm lại ánh sáng cho người bệnh, giúp họ thuận lợi hơn trong sinh hoạt, lao động và chăm lo gia đình.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo ẢNH: BKH

Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở VH-TT-DL cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức. Ban tổ chức kỳ vọng từng bước xây dựng Nha Trang Night Run thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần đa dạng hoạt động du lịch về đêm và thu hút du khách đến Khánh Hòa.