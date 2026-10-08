Khánh Hòa tập trung tháo gỡ 18 dự án BT

Ngày 8.10, tại cuộc họp thường kỳ tháng 10.2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở ngành tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý trụ sở dôi dư.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng chỉ đạo sở ngành rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 151 dự án tồn đọng, vướng mắc, có biện pháp phối hợp với chủ đầu tư để xử lý dứt điểm...

3 dự án BT liên quan sân bay Nha Trang

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, công tác rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Tổng số dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 257 dự án. Đến nay đã hoàn thành xử lý 106 dự án, còn 151 dự án đang triển khai tháo gỡ theo kế hoạch đề ra.

Trong số này, Khánh Hòa hiện có 18 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) còn khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí. Các dự án BT được chia làm 4 nhóm.

Cụ thể, nhóm 3 dự án BT liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, gồm: nút giao kết nối sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và nút giao Ngọc Hội. Tỉnh đã rà soát phương án sử dụng khu đất sân bay Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án này.

Ba dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu, sử dụng quỹ đất sân bay Nha Trang cũ để thanh toán ẢNH: BÁ DUY

Thanh tra tỉnh đã rà soát các hợp đồng BT và xác định một số nội dung không phù hợp với Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Quyết định 23/2015/QĐ-TTg, đồng thời kiến nghị áp dụng điều 5 Nghị quyết 16/2026/NQ-CP.

Tuy nhiên, quỹ đất hoàn vốn tại khu vực sân bay Nha Trang chưa được Bộ Quốc phòng bàn giao cho địa phương. UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành xây dựng phương án xử lý và đề nghị thực hiện thủ tục bàn giao quỹ đất.

Việc xử lý 3 dự án BT sân bay đang được UBND chỉ đạo các sở, ngành báo cáo phương án theo Thông báo số 558/TB-VPUB ngày 3.8.2026 của UBND tỉnh.

4 dự án thanh toán bằng trụ sở, nhà đất

Nhóm thứ hai gồm dự án Trường cao đẳng Y tế; Trường cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1); trụ ăng ten Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (hợp phần 1) và trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (hợp phần 2).

Cả 4 dự án đã hoàn thành bước thỏa thuận với nhà đầu tư và xác định giá trị dự án BT, khoản tiền phát sinh do chậm thanh toán. Tuy nhiên, bước rà soát quỹ đất và ký phụ lục sửa đổi hợp đồng vẫn đang được triển khai.

Với dự án Trường cao đẳng Y tế, UBND phường Nha Trang đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu đất 84 Quang Trung; phụ lục hợp đồng chưa được ký.

Dự án BT Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa dù đã xác định giá trị nhưng vẫn đang rà soát quy hoạch ẢNH: KỲ NAM

Dự án Trường cao đẳng Nghề Nha Trang đang tổng hợp ý kiến về phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục điện 3 pha theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trước khi trình UBND tỉnh.

Đối với dự án BT trụ ăng ten và trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, các cơ quan liên quan cùng nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán và dự thảo phụ lục hợp đồng. Riêng quỹ đất hoàn vốn tại 70 Trần Phú vẫn còn vướng mắc.

Đối với 3/4 dự án có quỹ đất thanh toán tại khu vực đường Trần Phú, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kiến nghị Chính phủ cho phép thanh toán toàn bộ quỹ đất và bù trừ chênh lệch bằng tiền, không tách thành dự án độc lập.

10 dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán

Nhóm thứ ba gồm 10 dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán. Trong nhóm này, 3 dự án đã được nhà đầu tư thống nhất chuyển sang thanh toán bằng ngân sách nhà nước, gồm: dự án BT đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23), dự án BT đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài và dự án BT đường giao thông nối đường Yên Ninh ra biển cùng hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh.

UBND tỉnh đã ủy quyền cho các ban quản lý dự án tiếp tục ký phụ lục hợp đồng. Hai dự án đường số 4 và đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài đang được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến; dự án đường Yên Ninh đang được Sở Xây dựng lấy ý kiến các ngành.

Dự án BT đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23) nay là đường Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang

ẢNH: KỲ NAM

7 dự án còn lại tiếp tục thực hiện thanh toán bằng quỹ đất.

Trong đó, 2 dự án là đường Minh Mạng và đường Phan Bội Châu đã đủ điều kiện ký phụ lục hợp đồng.

Hai dự án hệ thống thoát nước mưa và hệ thống tuyến đường nhánh Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đang được Sở Tài chính lấy ý kiến các ngành về dự thảo phụ lục hợp đồng.

Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh đã hoàn thành 2 bước đầu, nhưng còn phải xác định giá trị quỹ đất và phương án tách thành dự án độc lập.

Đáng chú ý, 2 dự án tuyến đường N9 khu quy hoạch bắc Trần Phú và đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân triển khai vẫn chưa thống nhất phương án xử lý. Quỹ đất đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp và các hộ gia đình, khoảng 101 lô, nên khó có khả năng thu hồi.

Nhóm thứ tư, dự án còn lại là tuyến đường phía tây bán đảo Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Các cơ quan chức năng đang rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô, quy hoạch và quỹ đất hoàn vốn, đồng thời làm việc với nhà đầu tư để xác định việc tiếp tục hay dừng thực hiện hợp đồng theo Nghị quyết 16/2026/NQ-CP.