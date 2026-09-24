Vì sao Khánh Hòa siết việc dùng camera tại khu nuôi lồng bè vịnh Cam Ranh?

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tại khu vực vịnh Cam Ranh, ban hành kèm Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 4.9.2025 của UBND tỉnh.

Theo dự thảo, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tại vịnh Cam Ranh, phù hợp quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế; đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn khu vực căn cứ quân sự Cam Ranh và khu vực biên giới biển.

Lồng bè trên vịnh Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi điều 12 về sử dụng camera an ninh trên các lồng bè. Theo đó, người dân lắp đặt camera trên lồng bè nhằm bảo đảm an toàn tài sản phải tuân thủ các quy định hiện hành về sử dụng camera.

Các hoạt động ghi âm, ghi hình, đăng tải, phát tán thông tin, hình ảnh, tài liệu trên phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng đối với khu vực cấm của căn cứ quân sự Cam Ranh phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Cơ quan soạn thảo cho biết quy định hiện hành mới cấm phát tán hình ảnh, tài liệu chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa điều chỉnh đầy đủ các hành vi ghi âm, ghi hình và đăng tải trên không gian mạng.

Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với khu vực căn cứ quân sự Cam Ranh, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lắp đặt camera của người dân để bảo vệ tài sản.

Một góc đảo Bình Ba trên vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Dự thảo cũng sửa đổi trách nhiệm của các lực lượng liên quan. Theo đó, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng camera an ninh đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc sử dụng, quản lý hình ảnh.

Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong quản lý khu vực biên giới biển. Lực lượng này được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý hoạt động của người, phương tiện, tổ chức, cá nhân trong khu vực; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được phân công.