Khánh Hòa lên lộ trình gỡ vướng 18 dự án BT

Ngày 15.7, tại họp báo kinh tế - xã hội quý 2/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về tiến độ tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn. Đáng chú ý là 18 dự án đầu tư theo hình thức BT, sử dụng quỹ đất hoặc tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư.

Nhiều dự án "mắc kẹt" nhiều năm

Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, việc triển khai Nghị quyết 16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT đang được các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện. 18 dự án BT được chia thành 4 nhóm để xử lý theo từng mức độ vướng mắc.

Dự án BT Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại số 84 Quang Trung, phường Nha Trang ẢNH: KỲ NAM

Trong đó, nhóm gồm 4 dự án thanh toán bằng tài sản công nhưng hợp đồng chưa phù hợp quy định pháp luật, gồm: Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1), Trường cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1), trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Điểm chung của các dự án này là đến nay vẫn chưa quyết toán vốn đầu tư, chưa xác định giá trị quỹ đất thanh toán và chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính giữa Nhà nước với nhà đầu tư.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (ngày 11.7), dự án Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) có giá trị hợp đồng hơn 109 tỉ đồng vẫn còn nhiều vướng mắc. Khu đất dự kiến thanh toán tại số 84 Quang Trung (phường Nha Trang), rộng hơn 4.200 m², hiện được quy hoạch là đất đào tạo, nghiên cứu. Trong khi đó, để nhà đầu tư có thể khai thác, khu đất phải được điều chỉnh sang đất ở đô thị. Dự án này chậm giao đất cho nhà đầu tư gần 9 năm nay.

Dự án BT trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đang để trống, dù nhà đầu tư đã xây dựng xong công trình bàn giao cho cơ quan sử dụng ẢNH: KỲ NAM

Tương tự, dự án Trường cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại số 32 Trần Phú (phường Vĩnh Nguyên cũ), có diện tích hơn 2,7 ha và giá trị hợp đồng hơn 295 tỉ đồng do Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa thực hiện, cũng chưa thể hoàn tất vì còn hàng loạt vướng mắc. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định giá trị quỹ đất thanh toán, chưa hoàn tất việc tách dự án độc lập theo quy định của luật Đất đai, đồng thời chưa điều chỉnh, bổ sung các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 16 do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, trong tháng 8 năm nay phải hoàn thành việc kiểm tra giá trị công trình; trước ngày 30.11.2026 thực hiện giao đất cho nhà đầu tư và đến đầu năm 2027 sẽ thanh lý các hợp đồng BT.

Với tiến độ trên, nhiều nhà đầu tư mong muốn địa phương sớm hoàn tất việc giao đất, điều chỉnh quy hoạch phù hợp mục đích sử dụng nhằm tránh lãng phí tài sản kéo dài. Đồng thời, việc tính toán chi phí lãi vay phát sinh do thời gian thanh toán kéo dài cũng cần được xem xét để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp.

Dự án BT Trường cao đẳng Nghề Nha Trang tại số 32 Trần Phú (phường Vĩnh Nguyên cũ) ẢNH: KỲ NAM

Ngoài nhóm dự án trên, có 10 dự án BT sẽ chuyển từ hình thức thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng ngân sách nhà nước. Danh mục này gồm nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng như đường số 4 - nay là đường Thích Quảng Đức (đoạn từ đường số 6 đến đường 23 phía tây Lê Hồng Phong), đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài, hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đường Minh Mạng, tuyến N9 khu quy hoạch Bắc Trần Phú và tuyến đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn.

Mục tiêu xử lý dứt điểm trong giai đoạn 2026 - 2027

Tại buổi họp báo, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, cho biết sau khi các cơ quan chức năng cùng nhà đầu tư rà soát hợp đồng, xác định giá trị công trình và quỹ đất thanh toán, đến nay đã có 7 dự án đủ điều kiện để ký lại phụ lục hợp đồng.

Theo ông Nhân, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ, số liệu do nhà đầu tư cung cấp còn chậm, trong khi việc áp dụng Nghị quyết 16 tại một số dự án chưa thật sự thống nhất.

"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ xử lý trong giai đoạn 2026 - 2027 nhằm sớm đưa các dự án vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực. Hiện Sở Xây dựng đang chủ trì điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với mục đích sử dụng đất. Tôi tin rằng cuối năm nay hoặc đầu năm 2027 sẽ cơ bản xử lý xong 18 dự án BT", ông Nhân nói.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về các dự án BT ẢNH: KỲ NAM

Theo Kế hoạch 5846 của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ giữa năm 2026 tỉnh tiến hành triển khai kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án BT. Đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục giao đất, xác định giá đất, thu nghĩa vụ tài chính hoặc bố trí vốn ngân sách để thanh toán cho nhà đầu tư, làm cơ sở thanh lý các hợp đồng BT còn tồn đọng.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ quỹ đất thanh toán, xác định lại ranh giới, diện tích, vị trí, giá đất và phần diện tích chênh lệch (nếu có), đồng thời tham mưu điều chỉnh hoặc bổ sung các quyết định giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng được giao làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 5 dự án BT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ), đồng thời rà soát sự phù hợp của quỹ đất thanh toán với các quy hoạch xây dựng.

Trong khi đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán giá trị quyết toán các dự án BT, bao gồm cả chi phí lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư; đồng thời tổ chức thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán làm căn cứ thanh toán.