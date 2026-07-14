Vì sao nhiều khu 'đất vàng' mặt tiền biển Nha Trang vẫn bỏ hoang?

Công trình dang dở

Tọa lạc trên khu "đất vàng" số 40 Trần Phú, dự án Tropicana Nha Trang đến nay vẫn chỉ là khối bê tông dang dở sau hơn một thập niên được cấp phép đầu tư. Dự án do Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2012.

Dự án Tropicana Nha Trang dang dở sau hơn một thập niên ẢNH: KỲ NAM

Tháng 9.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có hợp đồng cho Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang thuê đất tại số 40 Trần Phú để thực hiện dự án Tropicana Nha Trang với giá 459.116 đồng/m2/năm; phương thức nộp tiền hằng năm, thời hạn thuê đất 47 năm với diện tích 10.940 m2.

Dự án dự kiến gồm 1 tầng hầm, 2 khối tháp 40 tầng có diện tích xây dựng hơn 6.200 m2, quy mô hơn 1.130 căn hộ. Công trình dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2018

ẢNH: BÁ DUY

Từ năm 2018, chủ đầu tư đã rao và ký hợp đồng bán căn hộ, người mua đóng tiền làm nhiều đợt. Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào năm 2020, song tới nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án hiện chậm tiến độ do vướng mắc trong quá trình thanh tra và xác định lại giá đất

Dự án Tropicana Nha Trang nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền biển ẢNH: BÁ DUY

Đất vàng bỏ hoang

Cách đó không xa là khu "đất vàng" của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (cũ) nằm ở vị trí không kém phần đắc địa, tại số 70 Trần Phú với diện tích khoảng 8.000 m2.

Từ năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án xây dựng trụ sở mới của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang.

Dù nhà đầu tư đã bàn giao công trình vào năm 2020, đến nay khu "đất vàng" 70 Trần Phú vẫn bị bỏ hoang

ẢNH: KỲ NAM

Khu "đất vàng" thứ ba nằm tại số 82 Trần Phú, rộng hơn 3.600 m², đã bị bỏ hoang suốt hơn 20 năm. Năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận phương án kiến trúc, quy hoạch xây dựng khách sạn Marriott cao 18 tầng do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sao Sáng Nha Trang (công ty con của Tập đoàn Hoàn Cầu) làm chủ đầu tư.

Đến năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh phương án kiến trúc, quy hoạch đối với dự án trên khu "đất vàng" số 82 Trần Phú. Theo đó, dự án được đổi tên thành Mỹ Mỹ Plaza với quy mô 38 tầng nổi và 3 tầng hầm ẢNH: KỲ NAM

Dự án này sau đó được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang (IPP Nha Trang) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch. Từ đó đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống đầy cỏ dại ẢNH: KỲ NAM

Khu đất vàng thứ 4 ở số 28E Trần Phú (phường Vĩnh Nguyên cũ) đang tồn tại một công trình nham nhở (sai phép) là dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

Dự án Nha Trang Golden Gate được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10.2.2014 với diện tích 14.220 m2. Đến ngày 16.2.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp với tổng diện tích dự án lên tới 20.112 m2. Trong đó, chủ đầu tư được sử dụng "miễn phí" đến 7.212 m2 để làm công viên cây xanh, phục vụ giao thông và sân bãi… ẢNH: KỲ NAM

Liên quan dự án Nha Trang Golden Gate này, TAND tỉnh Khánh Hòa năm 2023 đã xét xử 4 cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất. Những sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỉ đồng ẢNH: KỲ NAM

Đến tháng 5.2025, dự án Nha Trang Golden Gate đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi và chờ xử lý tiếp theo ẢNH: KỲ NAM

Trên đường Trần Phú còn có khu "đất vàng" rộng khoảng 27.000 m² tại số 32 (thuộc phường Vĩnh Nguyên cũ), gắn với dự án BT hiện vẫn bỏ hoang.

Năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký hợp đồng BT với Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa đầu tư xây dựng Trường cao đẳng nghề Nha Trang - giai đoạn 1. Nhà đầu tư này đã xây nhà hiệu bộ, nhà học, nhà luyện tập thể dục thể thao… cho nhà trường với tổng mức đầu tư hơn 302 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay khu vực trường cũ ở 32 Trần Phú vẫn đang để trống ẢNH: KỲ NAM

Quyền lợi là doanh nghiệp được sử dụng khu đất số 32 Trần Phú để khai thác, kinh doanh, thu hồi vốn với siêu dự án Sunshine Marina Nha Trang gần 2.670 căn hộ, phòng khách sạn… Tuy nhiên, dự án BT này chưa thực hiện được. Kể từ năm 2018 đến nay, khu đất này cũng đang bỏ hoang ẢNH: BÁ DUY

Tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc

Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, địa phương sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên khơi thông các nguồn lực phát triển và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 1568 và Bộ Tài chính về 245 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ. Các dự án được phân thành nhiều nhóm, gồm: vướng mắc về thủ tục đầu tư (không qua đấu giá, đấu thầu); các dự án có loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" đã phát sinh giao dịch với bên thứ ba; các dự án đã triển khai nhưng vi phạm quy định về cấp giấy phép xây dựng hoặc trật tự xây dựng; các dự án chưa lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về quốc phòng, an ninh; các dự án được kiến nghị tiếp tục thanh tra; cùng nhóm dự án PPP, BT.

Khu đất vàng trung tâm Nha Trang ở số 48 - 48A Trần Phú hiện vẫn dang dở nhưng đã có tín hiệu vui. Như Báo Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 7, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao khu đất rộng hơn 3.642 m2 cho Công ty CP Phát triển bất động sản biển Trần Phú để triển khai dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp. Doanh nghiệp này trúng đấu giá khu đất với số tiền gần 720 tỉ đồng ẢNH: KỲ NAM

Theo báo cáo của Sở Tài chính Khánh Hòa, việc triển khai Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7.4.2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT đang được các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện. Trong tổng số 18 dự án BT, có 3 dự án đang chờ thực hiện theo kết luận của cơ quan điều tra hoặc bản án của tòa án; 4 dự án sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư; 10 dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư và 1 dự án thuộc diện dừng thực hiện hợp đồng.

Trong đó, 2 dự án BT trên trục đường Trần Phú gồm Trường cao đẳng nghề Nha Trang và trụ ăng ten, trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đang được các bên khẩn trương hoàn thiện phụ lục hợp đồng. Dự án Tropicana Nha Trang thuộc nhóm dự án có sai phạm đã được cơ quan thanh tra Trung ương kết luận trước đây, hiện tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức thẩm định lại giá đất.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết sẽ tổng hợp, cập nhật tình hình các dự án còn vướng mắc để cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí.